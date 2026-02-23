Mundial 2026 Lucas Hernández decora su casa con una estatua de un gorila levantando la Copa del Mundo El defensor del PSG se hizo con una enorme estatua que nos recuerda que es campeón del mundo.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Lucas Hernández decora su casa con una muestra de arte, deporte y poder

Lucas Hernández ha decidido adornar el patio de su casa de una manera extravagante.

Con una estatua de unos cuatro metros del artista Richard Orlinski que representa un gorila rojo con la camiseta azul de la selección francesa y el número 21, que ha portado con Les Bleus, y su apellido en la espalda.

PUBLICIDAD

Y sí, levantando sobre la cabeza la Copa del Mundo de la FIFA, la cual ganó en el 2018.

El propio futbolista fue el encargado de subir el video a sus redes sociales en el cual nos muestra desde la llegada de la estatua a su domicilio, la manera en que la descargaron con una grúa y su acomodo en medio del patio del inmueble.

La pieza pertenece a la serie Wild Kong del también francés Richard Orlinski la cual es descrita en la página de la galería del artista contemporáneo de una manera muy clara.

"Wild Kong es una pieza emblemática de Richard Orlinski. Se declara invencible con su boca abierta y sus temibles dientes mientras se golpea el pecho con poderosos puños", se lee.

Por su puesto, ni que decir de los símbolismos extras que pidió el futbolitsta del PSG.

Lucas Hernández, también ha sido jugador del Atlético de Madrid y el Bayern Múnich, y en el Mundial del 2018 jugó en los siete partidos en los que finalmente se coronó campeón del mundo con Francia.