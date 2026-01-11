    Mundial 2026

    Francia elige Boston para su campamento base durante el Mundial 2026

    Los subcampeones del mundo buscan estar cerca de los estadios para evitar el calor veraniego.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Mundial 2026: los partidos que se jugarán en las ciudades de Boston y Houston

    A cinco meses del Mundial 2026, la Federación Francesa de Fútbol dio a conocer que la ciudad de Boston, Massachusetts será la sede de su selección para instalar su campamento base.

    El plantel entrenará en los campos del Babson College, una escuela de negocios privada ubicada "a unos treinta minutos del centro de Boston, donde se alojarán", de acuerdo con el comunicado de la Federación.

    PUBLICIDAD

    De acuerdo con L'Equipe, la Selección de Francia se alojará en el hotel Four Seasons, en el centro de la ciudad, ya que busca un lugar de pequeñas dimensiones para poder privatizarlo y garantizar el descanso de sus jugadores.

    La decisión que motivó a los franceses a decantarse por Boston es que buscan reducir desplazamientos a los diferentes estadios donde tendrán participación durante la fase de grupos y así mitigar el calor veraniego.

    La ciudad más famosa del Estado de Massachusetts se encuentra relativamente cerca de NuevaYork, donde Francia debutará en el Mundial ante Senegal el martes 16 de junio, y de Filadelfia, donde Les Bleus enfrentarán al ganador del repechaje intercontinental el 22 de junio.

    Para su tercer y último compromiso de fase de grupos, Francia recibirá cómodamente a la Noruega de Erling Haaland en Boston el 26 de junio.

    Relacionados:
    Mundial 2026Francia 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Toros Neza
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX