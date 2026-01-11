Mundial 2026 Francia elige Boston para su campamento base durante el Mundial 2026 Los subcampeones del mundo buscan estar cerca de los estadios para evitar el calor veraniego.

Video Mundial 2026: los partidos que se jugarán en las ciudades de Boston y Houston

A cinco meses del Mundial 2026, la Federación Francesa de Fútbol dio a conocer que la ciudad de Boston, Massachusetts será la sede de su selección para instalar su campamento base.

El plantel entrenará en los campos del Babson College, una escuela de negocios privada ubicada "a unos treinta minutos del centro de Boston, donde se alojarán", de acuerdo con el comunicado de la Federación.

De acuerdo con L'Equipe, la Selección de Francia se alojará en el hotel Four Seasons, en el centro de la ciudad, ya que busca un lugar de pequeñas dimensiones para poder privatizarlo y garantizar el descanso de sus jugadores.

La decisión que motivó a los franceses a decantarse por Boston es que buscan reducir desplazamientos a los diferentes estadios donde tendrán participación durante la fase de grupos y así mitigar el calor veraniego.