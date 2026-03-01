    Francia 2026

    Fechas y horarios de los juegos de Francia en el Mundial 2026

    Francia disputará su 17ª Copa Mundial de la FIFA como cabeza del Grupo I.

    Daniel Corona
    Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?


    La selección francesa aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras vencer 4-0 a Ucrania en el Parque de los Príncipes, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar de su grupo en las eliminatorias europeas.

    Actual subcampeón del mundo, Francia buscará volver a instalarse en la final y conquistar su tercer título.

    Francia y su poderosa plantilla

    El conjunto dirigido por Didier Deschamps integra el Grupo I junto a Senegal, Noruega y el vencedor del repechaje intercontinental entre Bolivia, Surinam e Irak.

    El principal referente del equipo es Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, sin embargo, Les Blues, cuentan con una extensa lista de jugadores de primer nivel.

    - Tchouameni y Camavinga del Real Madrid
    - Kundé del Barcelona
    - Konaté y Ekitike del Liverpool
    - Cherki del Manchester City

    Francia en el Mundial 2026: cómo seguir todos sus partidos

    Para no perderte ningún encuentro de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 26, puedes ingresar desde ahora a https://todoelmundialporvix.com y conocer las opciones de acceso.

    Si ya eres suscriptor de ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.

    En caso contrario, primero debes contratar el plan anual de ViX Premium y después activar el Pase Mundial 2026 para disfrutar de toda la cobertura.

    Calendario completo de Francia en la fase de grupos

    Francia disputará sus tres encuentros del Grupo I en sedes de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.

    Martes 16 de junio de 2026

    ● Francia vs. Senegal en Estadio Nueva York Nueva Jersey a las 13:00 MX y 15:00 ET

    Lunes 22 de junio de 2026

    ● Francia vs. Bolivia/Surinam/Irak en Estadio Filadelfia a las 17:00 MX y 19:00 ET

    Viernes 26 de junio de 2026

    ● Noruega vs. Francia en Estadio Boston a las 13:00 MX y 15:00 ET

