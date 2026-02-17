    Mundial 2026

    Escocia tendrá Charlotte como campamento base para el Mundial 2026

    El conjunto europeo tendrá su sede en esa ciudad de Carolina del Norte para la competencia.

    Video Escocia escoge Charlotte como campamento base para el Mundial 2026

    Escocia, ya tiene campamento base para la Copa Mundial de la FIFA 26.

    Y su elección es la ciudad de Charlotte en Carolina de Norte y entrenarán en las instalaciones de Charlotte FC, club que es parte de la MLS estadounidense.

    Fue el propio equipo escoces el encargado de dar a conocer la noticia vía sus redes sociales:

    "Estaremos ubicados en las instalaciones de capacitación de última generación de @CharlotteFC en Carolina del Norte durante el @FIFAWorldCup de este verano", se lee en la cuenta oficial del representativo en X.

    Otras selecciones que ya escogieron sedes para sus campementos base son: Argentina, Kansas City; Curazao, Boca Ratón; Francia, Boston; Catar, Santa Barbara; Alemania, Winston-Salem.

    Escocia integra el Grupo C de la competencia de la FIFA que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en junio y julio próximos junto a Marruecos, Haití y Brasil.

    Dos de esos juegos los sostendrá en el Estadio Boston y uno más en el Estadio Miami.

