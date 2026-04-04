    Escocia 2026

    Escocia regresa a la Copa del Mundo

    La selección escocesa volverá a disputar un Mundial por primera vez en este siglo, tras su última participación en Francia 1998.

    Por:
    Daniel Corona
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    Escocia aseguró su clasificación al Mundial 2026 luego de una intensa disputa con Dinamarca por el único boleto directo de su grupo en las Eliminatorias europeas.

    El pase se definió en Glasgow, donde consiguió una victoria clave ante los daneses para confirmar su regreso a la máxima cita.

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    Será su novena participación en una Copa del Mundo.

    El Grupo de Escocia

    Escocia integra el Grupo C, donde enfrentará a:

    • Brasil
    • Marruecos
    • Haití

    Un sector exigente, con una potencia sudamericana, un rival africano competitivo y un representante de Concacaf.

    Dónde seguir a Escocia en el Mundial 2026

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    Así juega Escocia

    Steve Clarke dirige al equipo desde 2019. Bajo su conducción, Escocia volvió a competir en grandes torneos internacionales y consolidó un grupo con fuerte identidad y cohesión.

    El equipo se apoya en referentes que militan en ligas de alto nivel:

    • Andy Robertson (Liverpool) capitán y líder defensivo.
    • Scott McTominay (Napoli) pieza clave en el mediocampo y con aporte goleador.
    • John McGinn (Aston Villa) motor del equipo.

    Escocia nunca logró superar la fase de grupos en sus ocho participaciones anteriores. En su regreso, la meta es romper esa barrera histórica y alcanzar, al menos, los octavos de final.

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