Escocia 2026 Fechas y horarios de los juegos de Escocia en el Mundial 2026 Escocia regresará a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras casi tres décadas de ausencia y competirá en el Grupo C.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

Escocia aseguró su clasificación al Mundial 2026 en un cierre dramático de eliminatoria al derrotar 4 - 2 a Dinamarca con dos goles en tiempo añadido, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar de su grupo y sellar su regreso a la máxima cita.

PUBLICIDAD

La selección británica disputará así su primera Copa del Mundo del siglo XXI con la intención de romper una barrera histórica en la fase de grupos.

Cómo ver los partidos de Escocia en ViX

La participación de Escocia en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrá seguirse en ViX, plataforma que transmitirá todos los partidos del torneo.

Si ya eres suscriptor de ViX Premium, solo necesitas adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN. Si aún no cuentas con suscripción, deberás contratar ViX Premium anual y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.

Más información en https://todoelmundialporvix.com para asegurar tu acceso a la cobertura completa del Mundial 2026.

Escocia y su regreso mundialista

El conjunto escocés volverá al torneo y compartirá el Grupo C con Brasil, Marruecos y Haití, en un sector de alta exigencia desde la primera jornada.

Aunque clasificar ya representa un logro significativo, el equipo aspira a avanzar a la fase eliminatoria, algo que nunca ha conseguido en su historia mundialista.

Con referentes como Andy Robertson (figura del Liverpool) John McGinn y Scott McTominay, Escocia buscará equilibrar experiencia y competitividad en cada compromiso.

PUBLICIDAD

Calendario completo de Escocia en la fase de grupos

Escocia disputará sus tres encuentros del Grupo C en sedes de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

Sábado 13 de junio de 2026

● Haití vs. Escocia en Estadio Boston a las 19:00 MX, 21:00 ET

Viernes 19 de junio de 2026

● Escocia vs. Marruecos en Estadio Boston a las 16:00 MX, 18:00 ET

Miércoles 24 de junio de 2026