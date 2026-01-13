Mundial 2026 Marcelo Flores no jugará con Canadá debido a un error El técnico Jesse Marsch dio detalles de la ausencia del futbolista con Tigres en el próximo duelo de los canadienses

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Bajan a Marcelo Flores de la Selección de Canadá: “Fue un error”

El estratega de la selección de Canadá, Jesse Marsch, dio a conocer que Marcelo Flores no será convocado con el combinado canadiense para el amistoso frente a Guatemala debido a un error.

El técnico estadounidense explicó que deseaba contar con el futbolista de los Tigres, sin embargo, no podrá contar con él debido a que el jugador no ha realizado su cambio de federación lo que le impide jugar el encuentro.

PUBLICIDAD

“ Fue mi idea intentar traerlo, pensando hacer esto como si fuera un partido FIFA de menor categoría y, aunque no hiciera el cambio de federación, podríamos tenerlo en el partido contra Guatemala… Pero cometí un error y resulta que, independientemente de cómo lo hagamos, a menos que sea a puerta cerrada, no puede jugar. Así que es un poco desafortunado”.

Jesse Marsch destacó la calidad de Marcelo Flores y que desea contar con él, pero depende de la decisión final que tome el futbolista.

"He conocido a Marcelo y a su familia, y él tiene que tomar una decisión importante, y una decisión familiar, sobre si quiere representar a México o a Canadá… tiene un gran potencial como jugador. Creo que sería genial aquí con nosotros en Canadá, pero quiero apoyarlo de la manera correcta para que tome la decisión que le convenga, y sigo creyendo firmemente que esa podría ser Canadá", indicó el estratega de Canadá.