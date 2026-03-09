    Mundial 2026

    Dibu Martínez bajo investigación en Inglaterra por promocionar apuestas en línea

    El portero de la selección argentina está en el ojo del huracán de la Premier League.

    Por:Juan Regis
    Emiliano 'Dibu' Martínez, portero y campeón del mundo con la Selección de Argentina, se encuentra bajo investigación en Inglaterra por su supuesta participación en la promoción de apuestas en línea.

    De acuerdo con el portal The Athletic, el caso del actual guardameta del Aston Villa de la Premier League es de tal gravedad que ya está siendo evaluado por la FA, la asociación de futbol de Inglaterra, el máximo organismo del balompié en dicho país.

    Como en muchas ligas alrededor del mundo, la normativa de la FA prohibe a los futbolistas promocionar de manera directa plataformas o sitios de apuestas en todas sus modalidades.

    El Dibu Martínez forma parte de una campaña publicitaria desde 2024 como embajador de una marca de apuestas para el público en Argentina e incluso es la imagen de la plataforma que incluye a todos futbolsitas albicelestes como Ángel Di María y Maxi López.

    El reciente caso del arquero que estará en la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026 aborda una vez más la estrecha relación entre el futbol y las apuestas en la actualidad.

    A partir de la próxima campaña, los clubes de la Premier League ya no podrán exhibir publicidad de casas de apuestas en el pecho de sus camisetas.

    El antecedente más reciente de una sanción en la Premier League por un caso similar es el del defensa Yerrry Mina, entonces jugador del Everton, quien fue multado con 12 mil euros por aparecer en un comercial de apuestas en Colombia.

