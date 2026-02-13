Mundial 2026 Messi presume trofeo Lego de la Copa del Mundo 2026 El argentino alista su debut con Inter Miami en la MLS ante LAFC.

A meses de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, Lionel Messi presumió su segundo y peculiar trofeo del Mundial que contiene una sorpresa para todos los fanáticos del astro argentino.

El atacante del Inter Miami compartió una serie de fotos donde posa con el afamado trofeo en su versión Lego y el mensaje, "la terminamos" en referencia al armado que requiere tiempo y paciencia gracias a sus 2,842 piezas.

La Copa del Mundo de Lego contiene una sorpresa en la parte central, ya que al abrir la pieza frontal se podrá encontrar la versión Lego de Messi con una miniversión del trofeo que celebra el primer Mundial obtenido por el argentino en Catar 2022.

El ansiado objeto, sueño de todos los coleccionistas y amantes del futbol, aún se encuentra en preventa en México y estará a la venta general hasta el 1 de marzo con un costo de 4,799 pesos o 279 dólares.

Messi e Inter Miami se alistan para debutar en la nueva temporada de la MLS el próximo sábado 21 de febrero en casa del LAFC.

En cuanto a la Selección Argentina, Messi encarará la Finalissima el 27 de marzo ante España en Lusail, Catar, partido que enfrenta al campeón de América con el monarca de Europa.