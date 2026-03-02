    Argentina 2026

    Fechas y horarios de los juegos de Argentina en el Mundial 2026

    Argentina disputará su 20ª Copa Mundial de la FIFA como cabeza del Grupo J.

    Por:
    Daniel Corona
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

    La selección argentina aseguró su clasificación al Mundial 2026 antes de enfrentar a Brasil, luego del empate de Bolivia frente a Uruguay en la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas.

    PUBLICIDAD

    El equipo dirigido por Lionel Scaloni dominó la competencia y confirmó su pase con cuatro jornadas de anticipación.

    Actual campeona del mundo, la Albiceleste llegará a Norteamérica con la misión de defender el título conseguido en Qatar 2022 y con la etiqueta de ser uno de los favoritos al título.

    Argentina en camino al bicampeonato

    El campeón del mundo encabezará el Grupo J y enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en la fase inicial.

    Más sobre Argentina 2026

    Le prohíben salir de Argentina al presidente de la AFA a meses del Mundial 2026
    1 mins

    Le prohíben salir de Argentina al presidente de la AFA a meses del Mundial 2026

    Seleccion Argentina
    Argentina elige a Kansas City su campamento base para el Mundial 2026
    1 mins

    Argentina elige a Kansas City su campamento base para el Mundial 2026

    Seleccion Argentina
    Selección Argentina sufre primera baja por lesión para el Mundial 2026
    1 mins

    Selección Argentina sufre primera baja por lesión para el Mundial 2026

    Seleccion Argentina
    El primer gol de Maradona en la historia de las Copa del Mundo
    2 mins

    El primer gol de Maradona en la historia de las Copa del Mundo

    Seleccion Argentina

    Lionel Messi, capitán del seleccionado y protagonista en la consagración de 2022, sigue siendo la figura principal en la albiceleste y estará disputando su sexta y última Copa del Mundo

    Argentina mantiene una base consolidada que viene de conquistar el Mundial y dos Copas América, aunque el cuerpo técnico también evalúa el recambio generacional.

    La combinación entre experiencia y nuevas figuras será determinante en el desarrollo del torneo.

    Cómo seguir a Argentina en el Mundial 2026 por ViX

    Toda la actividad de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 26 estará disponible en ViX, plataforma que transmitirá los 104 partidos del torneo.

    Si ya eres usuario de ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN y acceder a todos los encuentros. Si aún no cuentas con suscripción, primero debes contratar ViX Premium anual y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.

    PUBLICIDAD

    Conoce todos los detalles en https://todoelmundialporvix.com

    Calendario completo de Argentina en la fase de grupos

    Argentina disputará sus tres encuentros del Grupo J en sedes de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México tiempo del Este.

    Martes 16 de junio de 2026

    ● Argentina vs. Argelia en Estadio Kansas City a las 19:00 MX y 21:00 ET

    Lunes 22 de junio de 2026

    ● Argentina vs. Austria en Estadio Dallas a las 11:00 MX y 13:00 ET

    Sábado 27 de junio de 2026

    ● Jordania vs. Argentina en Estadio Dallas a las 20:00 MX y 22:00 ET

    Relacionados:
    Argentina 2026Mundial 2026Equipos Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Polen
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX