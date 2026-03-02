Fechas y horarios de los juegos de Argentina en el Mundial 2026
Argentina disputará su 20ª Copa Mundial de la FIFA como cabeza del Grupo J.
La selección argentina aseguró su clasificación al Mundial 2026 antes de enfrentar a Brasil, luego del empate de Bolivia frente a Uruguay en la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni dominó la competencia y confirmó su pase con cuatro jornadas de anticipación.
Actual campeona del mundo, la Albiceleste llegará a Norteamérica con la misión de defender el título conseguido en Qatar 2022 y con la etiqueta de ser uno de los favoritos al título.
Argentina en camino al bicampeonato
El campeón del mundo encabezará el Grupo J y enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en la fase inicial.
Lionel Messi, capitán del seleccionado y protagonista en la consagración de 2022, sigue siendo la figura principal en la albiceleste y estará disputando su sexta y última Copa del Mundo
Argentina mantiene una base consolidada que viene de conquistar el Mundial y dos Copas América, aunque el cuerpo técnico también evalúa el recambio generacional.
La combinación entre experiencia y nuevas figuras será determinante en el desarrollo del torneo.
Cómo seguir a Argentina en el Mundial 2026 por ViX
Toda la actividad de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 26 estará disponible en ViX, plataforma que transmitirá los 104 partidos del torneo.
Si ya eres usuario de ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN y acceder a todos los encuentros. Si aún no cuentas con suscripción, primero debes contratar ViX Premium anual y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.
Conoce todos los detalles en https://todoelmundialporvix.com
Calendario completo de Argentina en la fase de grupos
Argentina disputará sus tres encuentros del Grupo J en sedes de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México tiempo del Este.
Martes 16 de junio de 2026
● Argentina vs. Argelia en Estadio Kansas City a las 19:00 MX y 21:00 ET
Lunes 22 de junio de 2026
● Argentina vs. Austria en Estadio Dallas a las 11:00 MX y 13:00 ET
Sábado 27 de junio de 2026
● Jordania vs. Argentina en Estadio Dallas a las 20:00 MX y 22:00 ET