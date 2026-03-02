Argentina 2026 Fechas y horarios de los juegos de Argentina en el Mundial 2026 Argentina disputará su 20ª Copa Mundial de la FIFA como cabeza del Grupo J.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

La selección argentina aseguró su clasificación al Mundial 2026 antes de enfrentar a Brasil, luego del empate de Bolivia frente a Uruguay en la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas.

PUBLICIDAD

El equipo dirigido por Lionel Scaloni dominó la competencia y confirmó su pase con cuatro jornadas de anticipación.

Actual campeona del mundo, la Albiceleste llegará a Norteamérica con la misión de defender el título conseguido en Qatar 2022 y con la etiqueta de ser uno de los favoritos al título.

Argentina en camino al bicampeonato

El campeón del mundo encabezará el Grupo J y enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en la fase inicial.

Lionel Messi, capitán del seleccionado y protagonista en la consagración de 2022, sigue siendo la figura principal en la albiceleste y estará disputando su sexta y última Copa del Mundo

Argentina mantiene una base consolidada que viene de conquistar el Mundial y dos Copas América, aunque el cuerpo técnico también evalúa el recambio generacional.

La combinación entre experiencia y nuevas figuras será determinante en el desarrollo del torneo.

Cómo seguir a Argentina en el Mundial 2026 por ViX

Toda la actividad de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 26 estará disponible en ViX, plataforma que transmitirá los 104 partidos del torneo.

Si ya eres usuario de ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN y acceder a todos los encuentros. Si aún no cuentas con suscripción, primero debes contratar ViX Premium anual y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Conoce todos los detalles en https://todoelmundialporvix.com

Calendario completo de Argentina en la fase de grupos

Argentina disputará sus tres encuentros del Grupo J en sedes de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México tiempo del Este.

Martes 16 de junio de 2026

● Argentina vs. Argelia en Estadio Kansas City a las 19:00 MX y 21:00 ET

Lunes 22 de junio de 2026

● Argentina vs. Austria en Estadio Dallas a las 11:00 MX y 13:00 ET

Sábado 27 de junio de 2026