Mundial 2026 Argentina elige a Kansas City su campamento base para el Mundial 2026

La Selección Argentina ya tiene sede de concentración y entrenamiento para la Copa Mundial de la FIFA 26 donde buscará un histórico bicampeonato y su cuarta estrella en la última justa mundialista de Lionel Messi.

La Albiceleste anunció que Kansas City será su campamento base para disputar el Mundial 2026 que se celebrará del próximo 11 de junio al 19 de julio.

“Tras varios viajes de inspección encabezados por el Preparador Físico, Luis Martín; el Preparador Físico Alterno, Juan Tamone; y los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas, y luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación”, comunicó la Albiceleste.

La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, debutará en la Copa Mundial de la FIFA 26 en el Estadio Kansas City contra Argelia el martes 16 de junio.

Posteriormente, la Albiceleste viajará a Dallas donde disputará sus otros dos partidos de la Fase de Grupos, ante Austria el lunes 22 de junio, y frente a Jordania el sábado 27 de junio.

Si avanza como líder del Grupo J y supera sus enfrentamientos de Dieciseisavos de Final y Octavos de Final, Argentina volverá a Kansas City para disputar los Cuartos de Final que podría ver un último baile entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Y es que, si Portugal llega a dicha instancia como líder de su grupo, la selección de CR7 se vería las caras con la Albiceleste el sábado 11 de julio en Kansas City.