    El día que Maradona y Argentina dedicaron la Copa del Mundo al América

    Poco se sabe de lo que sucedió en Coapa tras el triunfo de la Albiceleste en México 86.

    Por:Juan Regis
    A poco menos de 100 días del arranque de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá, poco se sabe de la historia que liga a la Selección de Argentina con el Club América.

    Para ello tenemos que remontarnos al Mundial de México 86, al que Argentina llegó sin ser la favorita y con pocas esperanzas por parte de sus seguidores y, sobre todo, de la prensa en el cono sur.

    Al Albiceleste, dirigida por Carlos Bilardo, escogió las instalaciones del Club América, en Coapa, como su sede de concentración de cara al torneo; su elección guiada por su deseo de permanecer lo más lejos posible de los reflectores, distracciones y críticas previo al debut mundialista.

    De aquella estancia destaca el partido maratónico que Argentina y América disputaron hasta caída la noche al sur de la Ciudad de México. Las Águilas se mantenían arriba el marcador, por ello es que Bilardo no quería terminar el juego hasta empatarlo.

    El sparring azulcrema resultaría esencial para que la Albiceleste se sintiera en casa y se mantuviera activa y lejos de las críticas y la presión en territorio mexicano.

    El resto es historia: Argentina alzaría la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, sumando su segundo título de la FIFA ocho años después de lograrlo en casa. Sin embargo, pocos conocen qué sucedió luego de que los argentinos se llevaran el Mundial.

    Como gesto de agradecimiento para el Club América por su hospitalidad y memorias creadas, el plantel albiceleste encabezado por el gran Diego Armando Maradona, dieron la vuelta olímpica a una de las canchas de Coapa con el trofeo de la Copa del Mundo.

    Mundial 2026Argentina 2026

