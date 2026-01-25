Mundial 2026 Selección Argentina sufre primera baja por lesión para el Mundial 2026 Lionel Scaloni perdió a uno de sus campeones del mundo para la Copa del Mundo de este verano.

Video Argentina pierde por lesión a campeón del mundo para el Mundial 2026

Argentina tiene a su primera baja para el Mundial 2026 que inicia el próximo 11 de junio. Se trata de Juan Foyth, quien fue parte del plantel que se proclamó campeón del mundo en Qatar 2022.

El defensa de 28 años sufrió una rotura del tendón de Aquiles izquierdo durante el partido entre su equipo, Villarreal, y el Real Madrid que se disputó este sábado.

Juan Foyth se lesiono solo al hacer un mal movimiento con el pie izquierdo y tuvo que abandonar el campo al minuto 22 siendo auxiliado por el cuerpo médico del Villareal.

El tiempo estimado de su recuperación es entre seis y nueve meses, por lo que es un hecho que se perderá la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Juan Foyth estaba siendo considerado por Lionel Scaloni para el Mundial 2026, incluso jugó el último partido de la Albiceleste del 2025 ante Angola el pasado 14 de noviembre.

Qatar 2022 fue el primer Mundial de Foyth. El central solo disputó un partido, fue en las Semifinales ante Croacia al entrar de cambio al minuto 86 por Nahuel Molina.

En total, con la selección argentina ha disputado 22 encuentros desde su debut contra México en noviembre del 2018. Fue Scaloni quien lo debutó.