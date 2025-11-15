    Mundial 2026

    Suiza vs. Suecia: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026

    Los suizos pueden sumarse a las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA cuando este sábado reciba a los suecos.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Así puedes ver el Suiza vs. Suecia rumbo al Mundial 2026

    Suiza se puede sumar a las selecciones nacionales clasificadas al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá cuando este sábado reciba a Suecia como parte de la penúltima jornada de la Fase de Grupos en las eliminatorias de la UEFA.

    Suiza lidera el Grupo B y necesita sólo de una victoria para amarrar el boleto directo a la justa mundialista y así no depender de nadie. Si empata, aún puede hacerlo siempre y cuando Kosovo pierda en su juego contra Eslovenia.

    PUBLICIDAD

    HORARIO Y DÓNDE VER EL SUIZA VS. SUECIA DE ELIMINATORIAS DE LA UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026

    Suecia no tiene posibilidades de clasificar, es última del sector con apenas un punto con el riesgo incluso de acabar las eliminatorias sin victoria de por medio y en lo que será su segunda Copa del Mundo de la FIFA ausente.

    Si bien en esta eliminatoria Suiza ya derrotó a Suecia en octubre pasado por 0-2, la última vez que los suecos fueron a territorio suizo ganaron 0-2 en duelo amistoso en abril de 2001 que se llevó a cabo en el Charmilles Stadium.

    • Cuándo es el Suiza vs. Suecia rumbo al Mundial 2026: el juego es el sábado 15 de noviembre en el Stade de Genève de Ginebra.
    • A qué hora es el Suiza vs. Suecia rumbo al Mundial 2026: el partido inicia a las 13:45 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 14:45 horas tiempo del Este, 13:45 horas tiempo del Centro y 11:45 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Suiza vs. Suecia rumbo al Mundial 2026: sigue la transmisión en vivo del juego por la señal de ViX.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Georgia vs. España: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026

    Georgia vs. España: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026

    1 min
    Polonia vs. Países Bajos: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026

    Polonia vs. Países Bajos: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026

    1 min
    Luxemburgo vs. Alemania: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026

    Luxemburgo vs. Alemania: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026

    2 min
    Luis Fernando Tena habla sobre su futuro en Guatemala tras quedar fuera del Mundial

    Luis Fernando Tena habla sobre su futuro en Guatemala tras quedar fuera del Mundial

    1:27
    Les dan con todo: así reaccionó la prensa ante eliminación de Guatemala del Mundial 2026

    Les dan con todo: así reaccionó la prensa ante eliminación de Guatemala del Mundial 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026SuizaSuecia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX