Suiza se puede sumar a las selecciones nacionales clasificadas al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá cuando este sábado reciba a Suecia como parte de la penúltima jornada de la Fase de Grupos en las eliminatorias de la UEFA.

Suiza lidera el Grupo B y necesita sólo de una victoria para amarrar el boleto directo a la justa mundialista y así no depender de nadie. Si empata, aún puede hacerlo siempre y cuando Kosovo pierda en su juego contra Eslovenia.

HORARIO Y DÓNDE VER EL SUIZA VS. SUECIA DE ELIMINATORIAS DE LA UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026

Suecia no tiene posibilidades de clasificar, es última del sector con apenas un punto con el riesgo incluso de acabar las eliminatorias sin victoria de por medio y en lo que será su segunda Copa del Mundo de la FIFA ausente.

Si bien en esta eliminatoria Suiza ya derrotó a Suecia en octubre pasado por 0-2, la última vez que los suecos fueron a territorio suizo ganaron 0-2 en duelo amistoso en abril de 2001 que se llevó a cabo en el Charmilles Stadium.