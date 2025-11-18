Video ¡Increíble! Túnez saca un empate de valor a Brasil e impresiona a todos

Brasil y Túnez, hechos los deberes y clasificados al Mundial 2026 en sus confederaciones, igualaron a un gol en partido de preparación celebrado en la Decathlon Arena en Francia.

El duelo se jugó en un ambiente distendido y con ánimo, precisamente, de duelo amistoso. Con pocas patadas, pero probando las armas rumbo a la Copa del Mundo.

De hecho en algunos lapsos del juego, se escucharon abucheos desde la tribuna.

El gol de los africanos fue obra de Hazem Mastouri, a los 23 minutos. Mientras por los sudamericanos anotó Estevao, a los 44, vía penal.

Sorpresivamente, el cuadro tunecino se fue al frente en el marcador con el tanto del jugador del Dynamo Makhachkala y los amazónicos tardaron en reaccionar y solo lo hicieron hacía el final de la primera mitad, y con un penal anotado por el del Chelsea.

Aunque la primera mitad fue movida y con oportunidades para los dos cuadros.

Ya en la segunda parte, lo más destacado se dio cuando Eder Militao, del Real Madrid, debió abandonar el partido por un tema muscular.

Y Lucas Paquetá erró un penal de fea manera a los 76 con lo que el equipo de Carlo Ancelotti debió conformarse con el empate.

Brasil consiguió, además de a igualada con Túnez, una victoria ante Senegal en esta fecha FIFA de noviembre. Mientras, lo conjunto tunecino antes se impuso a Jordania 3-2.