    Mundial 2026

    Túnez le saca un empate de valor a Brasil

    En un partido entretenido, el conjunto africano logró de buena manera obtener un punto ante los amazónicos.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video ¡Increíble! Túnez saca un empate de valor a Brasil e impresiona a todos

    Brasil y Túnez, hechos los deberes y clasificados al Mundial 2026 en sus confederaciones, igualaron a un gol en partido de preparación celebrado en la Decathlon Arena en Francia.

    El duelo se jugó en un ambiente distendido y con ánimo, precisamente, de duelo amistoso. Con pocas patadas, pero probando las armas rumbo a la Copa del Mundo.

    De hecho en algunos lapsos del juego, se escucharon abucheos desde la tribuna.

    El gol de los africanos fue obra de Hazem Mastouri, a los 23 minutos. Mientras por los sudamericanos anotó Estevao, a los 44, vía penal.

    Sorpresivamente, el cuadro tunecino se fue al frente en el marcador con el tanto del jugador del Dynamo Makhachkala y los amazónicos tardaron en reaccionar y solo lo hicieron hacía el final de la primera mitad, y con un penal anotado por el del Chelsea.

    Aunque la primera mitad fue movida y con oportunidades para los dos cuadros.

    Ya en la segunda parte, lo más destacado se dio cuando Eder Militao, del Real Madrid, debió abandonar el partido por un tema muscular.

    Y Lucas Paquetá erró un penal de fea manera a los 76 con lo que el equipo de Carlo Ancelotti debió conformarse con el empate.

    Brasil consiguió, además de a igualada con Túnez, una victoria ante Senegal en esta fecha FIFA de noviembre. Mientras, lo conjunto tunecino antes se impuso a Jordania 3-2.

    Ahora, ambas selecciones deberán aguardar el sorteo del Mundial 2026, que se realizará el próximo 5 de diciembre en la ciudad de Washington, para conocer a sus rivales en el torneo de la FIFA del próximo año.

