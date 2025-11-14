Duelo de ‘vida o muerte’ en las aspiraciones tanto de Polonia como de Países Bajos dentro de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, ya que se trata de un partido en el que la Oranje puede conseguir su clasificación a la justa veraniega o ser frenado por el conjunto polaco.

Polonia suma 13 puntos y es segundo dentro del Grupo G, tres por debajo de Países Bajos a falta de dos partidos por disputar y en caso de ganar entonces enviaría el boleto directo a la Copa del Mundo de la FIFA hasta la última fecha cuando se mida a Malta.

HORARIO Y DÓNDE VER EL POLONIA VS. PAÍSES BAJOS DE ELIMINATORIAS DE LA UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026

Países Bajos cerrará la fase de grupos de la eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial 2026 frente a Lituania y en duelos directos ante Polonia no pierde desde 1979 en la eliminatoria hacia la Eurocopa.