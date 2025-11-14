Polonia vs. Países Bajos: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026
Partidazo del Grupo G de las eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo 2026 con la oportunidad de la Oranje de clasificar directo esta fecha.
Video Así puedes ver el Polonia vs. Países Bajos rumbo al Mundial 2026
Duelo de ‘vida o muerte’ en las aspiraciones tanto de Polonia como de Países Bajos dentro de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, ya que se trata de un partido en el que la Oranje puede conseguir su clasificación a la justa veraniega o ser frenado por el conjunto polaco.
Polonia suma 13 puntos y es segundo dentro del Grupo G, tres por debajo de Países Bajos a falta de dos partidos por disputar y en caso de ganar entonces enviaría el boleto directo a la Copa del Mundo de la FIFA hasta la última fecha cuando se mida a Malta.
HORARIO Y DÓNDE VER EL POLONIA VS. PAÍSES BAJOS DE ELIMINATORIAS DE LA UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026
Países Bajos cerrará la fase de grupos de la eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial 2026 frente a Lituania y en duelos directos ante Polonia no pierde desde 1979 en la eliminatoria hacia la Eurocopa.
- Cuándo es el Polonia vs. Países Bajos rumbo al Mundial 2026: el partido es el viernes 14 de noviembre en el PGE Narodowy de Varsovia.
- A qué hora es el Polonia vs. Países Bajos rumbo al Mundial 2026: el juego es a las 13:45 horas tiempo del Centro de México; el partido inicia en Estados Unidos a las 14:45 horas tiempo del Este, 13:45 horas tiempo del Centro y 11:45 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Polonia vs. Países Bajos rumbo al Mundial 2026: sigue la transmisión en vivo por la señal de ViX para Estados Unidos.
