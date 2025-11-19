    Mundial 2026

    Conductor en Panamá pierde la cabeza en cámara ante Tena y Guatemala

    ¡Lo que ocasionó el DT mexicano y su equipo! Conductor panameño se vuelve viral por reacción a lo que hicieron los chapines.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Conductor pierde la cabeza en pleno estudio en vivo por Tena y Guatemala

    El pase de Panamá como uno de los clasificados al Mundial 2026 ocasionó una reacción brutal en el conductor Álvaro Martínez, y no precisamente por su selección, sino por lo que hizo la Guatemala de Luis Fernando Tena.

    En pleno estudio para programa, Martínez perdió la cabeza ante lo que era el segundo gol de Guatemala ante Surinam en partido del Grupo A de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

    La Guatemala, ya eliminada, doblegaba a una Surinam que tenía todo a favor para clasificar a la Copa del Mundo y mandar a Panamá a repechaje.

    El triunfo (3-1 de Guatemala) permitió que, gracias a los dirigidos por Luis Fernando Tena, los canaleros clasificaran directo a la magna justa mundialista.

    Ante esto, las emociones y casi el llanto de Martínez fue evidente al prácticamente ser un guatemalteco 'honorario' y desear que los chapines logren el boleto para el Mundial 2030.

