Conductor en Panamá pierde la cabeza en cámara ante Tena y Guatemala

Video Conductor pierde la cabeza en pleno estudio en vivo por Tena y Guatemala

El pase de Panamá como uno de los clasificados al Mundial 2026 ocasionó una reacción brutal en el conductor Álvaro Martínez, y no precisamente por su selección, sino por lo que hizo la Guatemala de Luis Fernando Tena.

En pleno estudio para programa, Martínez perdió la cabeza ante lo que era el segundo gol de Guatemala ante Surinam en partido del Grupo A de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

La Guatemala, ya eliminada, doblegaba a una Surinam que tenía todo a favor para clasificar a la Copa del Mundo y mandar a Panamá a repechaje.

El triunfo (3-1 de Guatemala) permitió que, gracias a los dirigidos por Luis Fernando Tena, los canaleros clasificaran directo a la magna justa mundialista.