Video ¡Cierre de locura! Guatemala y compañía por su boleto directo al Mundial 2026

La Selección de Surinam dio un paso importante rumbo al Mundial 2026 al golear en casa a El Salvador para complicar el camino de Guatemala a su primera Copa del Mundo.

Los surinameses aprovecharon su localía y golearon por 4-0 a la Selecta para mantenerse como líderes del grupo A con nueve puntos, cuatro por encima de los Chapines con quien cierran la eliminatoria.

PUBLICIDAD

Las anotaciones de Surinam fueron obra de Tjaronn Chery (44’), Richonell Margaret (74’ y 76’) y Dhoraso Moreo (83’).

Con este resultado la selección de Guatemala está obligada a ganar los dos últimos partidos que sostendrá como parte de la eliminatoria que serán ante Panamá y Surinam, ambos juegos serán en casa

De igual forma, los panameños están obligados a ganar los compromisos que le restan para disputar su segundo mundial.

Al momento Surinam es líder con nueve puntos, seguido de Panamá y Guatemala con seis y cinco unidades respectivamente.