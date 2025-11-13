    Mundial 2026

    Surinam golea a El Salvador y sueña con el Mundial del 2026

    Los surinameses son líderes del Grupo A y están cerca de jugar su primera Copa del Mundo.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Cierre de locura! Guatemala y compañía por su boleto directo al Mundial 2026

    La Selección de Surinam dio un paso importante rumbo al Mundial 2026 al golear en casa a El Salvador para complicar el camino de Guatemala a su primera Copa del Mundo.

    Los surinameses aprovecharon su localía y golearon por 4-0 a la Selecta para mantenerse como líderes del grupo A con nueve puntos, cuatro por encima de los Chapines con quien cierran la eliminatoria.

    Las anotaciones de Surinam fueron obra de Tjaronn Chery (44’), Richonell Margaret (74’ y 76’) y Dhoraso Moreo (83’).

    Con este resultado la selección de Guatemala está obligada a ganar los dos últimos partidos que sostendrá como parte de la eliminatoria que serán ante Panamá y Surinam, ambos juegos serán en casa

    De igual forma, los panameños están obligados a ganar los compromisos que le restan para disputar su segundo mundial.

    Al momento Surinam es líder con nueve puntos, seguido de Panamá y Guatemala con seis y cinco unidades respectivamente.

    Por su parte, El Salvador ya no tiene chances de llegar a la próxima Copa del Mundo.

