    Mundial 2026

    Horario y dónde ver el Noruega vs. Estonia, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

    Erling Haaland y compañía buscarán dar un paso más en su deseo de volver a una Copa del Mundo.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Arde Europa! Así puedes ver a Cristiano Ronaldo, Mbappé y Haaland rumbo al Mundial 2026

    Los equipos clasificados al Mundial 2026 aguardan por Noruega que tiene en sus manos el boleto a la Copa del Mundo, pero primero debe sortear a un primer rival como Estonia.

    Con paso perfecto, el equipo donde juega Erling Haaland marcha con paso perfecto y con sendas goleadas ante sus contrincantes al tener 29 anotaciones a favor y solo tres en contra.

    PUBLICIDAD

    La fórmula para ver a Noruega en el Mundial 2026 es una victoria ante Estonia y que Italia no sume de a tres contra Moldavia de visitante, si gana La Azzurra, el juego decisivo será el 18 de noviembre.

    Horario y dónde ver el Noruega vs. Estonia de Eliminatorias UEFA


    Cabe recordar que en las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026 se otorgan 12 pases directos a los líderes de cada grupo y los mejores 8 terceros lugares irán a un Repechaje en Europa.

    • Fecha: Este partido se disputará el próximo jueves 13 de noviembre en la cancha del Ullevaal Stadion
    • Horario: El juego iniciará a las 11:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 12:00 horas del Este y 9:00 horas en el Pacífico.
    • Dónde ver: Este encuentro lo podrás disfrutar a través de ViX para todos Estados Unidos.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Francia vs. Ucrania | Horario y dónde ver el partido eliminatorio de UEFA rumbo al Mundial 2026

    Francia vs. Ucrania | Horario y dónde ver el partido eliminatorio de UEFA rumbo al Mundial 2026

    1 min
    Thomas Christiansen sobre Carrasquila y Kevin Mier: "No hubo intención"

    Thomas Christiansen sobre Carrasquila y Kevin Mier: "No hubo intención"

    1 min
    Aaron Ramsey se integra a la Selección de Gales de cara al Mundial 2026

    Aaron Ramsey se integra a la Selección de Gales de cara al Mundial 2026

    1 min
    Guatemala da bievenida hostil a Panamá previo al partido rumbo al Mundial 2026

    Guatemala da bievenida hostil a Panamá previo al partido rumbo al Mundial 2026

    1 min
    Amenazan a César Arturo Ramos previo al juego entre Guatemala y Panamá

    Amenazan a César Arturo Ramos previo al juego entre Guatemala y Panamá

    Relacionados:
    Mundial 2026NoruegaEstoniaErling Haaland

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX