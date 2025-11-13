Horario y dónde ver el Noruega vs. Estonia, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026
Erling Haaland y compañía buscarán dar un paso más en su deseo de volver a una Copa del Mundo.
Video ¡Arde Europa! Así puedes ver a Cristiano Ronaldo, Mbappé y Haaland rumbo al Mundial 2026
Los equipos clasificados al Mundial 2026 aguardan por Noruega que tiene en sus manos el boleto a la Copa del Mundo, pero primero debe sortear a un primer rival como Estonia.
Con paso perfecto, el equipo donde juega Erling Haaland marcha con paso perfecto y con sendas goleadas ante sus contrincantes al tener 29 anotaciones a favor y solo tres en contra.
La fórmula para ver a Noruega en el Mundial 2026 es una victoria ante Estonia y que Italia no sume de a tres contra Moldavia de visitante, si gana La Azzurra, el juego decisivo será el 18 de noviembre.
Horario y dónde ver el Noruega vs. Estonia de Eliminatorias UEFA
Cabe recordar que en las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026 se otorgan 12 pases directos a los líderes de cada grupo y los mejores 8 terceros lugares irán a un Repechaje en Europa.
- Fecha: Este partido se disputará el próximo jueves 13 de noviembre en la cancha del Ullevaal Stadion
- Horario: El juego iniciará a las 11:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 12:00 horas del Este y 9:00 horas en el Pacífico.
- Dónde ver: Este encuentro lo podrás disfrutar a través de ViX para todos Estados Unidos.
Relacionados: