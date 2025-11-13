Video ¡Arde Europa! Así puedes ver a Cristiano Ronaldo, Mbappé y Haaland rumbo al Mundial 2026

Los equipos clasificados al Mundial 2026 aguardan por Noruega que tiene en sus manos el boleto a la Copa del Mundo, pero primero debe sortear a un primer rival como Estonia.

Con paso perfecto, el equipo donde juega Erling Haaland marcha con paso perfecto y con sendas goleadas ante sus contrincantes al tener 29 anotaciones a favor y solo tres en contra.

La fórmula para ver a Noruega en el Mundial 2026 es una victoria ante Estonia y que Italia no sume de a tres contra Moldavia de visitante, si gana La Azzurra, el juego decisivo será el 18 de noviembre.

Horario y dónde ver el Noruega vs. Estonia de Eliminatorias UEFA