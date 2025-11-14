Luxemburgo vs. Alemania: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026
La Mannschaft necesita tres puntos vitales en sus aspiraciones a clasificar al Mundial 2026 de manera directa.
Luxemburgo vs. Alemania se miden como parte de la Fecha 5 dentro del Grupo A de las eliminatorias de la UEFA hacia el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá en un duelo vital para la Mannschaft en sus aspiraciones a clasificar de manera directa.
Alemania inició las eliminatorias con una derrota, un estigma que le puede afectar en su lucha por el boleto directo y que mantiene hombro a hombro con Eslovaquia, quien la venció 2-0 y con la que está empatada con 9 puntos en el sector.
HORARIO Y DÓNDE VER EL LUXEMBURGO VS. ALEMANIA RUMBO AL MUNDIAL 2026
Luxemburgo es la peor selección del Grupo A de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, sólo tiene derrotas y una diferencia de goles de -9 y no gana un juego oficial desde noviembre de 2023 cuando derrotó como visitante a Liechtenstein en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa.
La última vez que Alemania gana como visitante a Luxemburgo fue en octubre de 1990 en las eliminatorias hacia la Euro por un apurado 2-3. En las cinco veces que se han enfrentado de manera histórica, los alemanes nunca han perdido.
- Cuándo es el Luxemburgo vs. Alemania rumbo al Mundial 2026: el juego es el viernes 14 de noviembre en el Stade de Luxembourg.
- A qué hora es el Luxemburgo vs. Alemania rumbo al Mundial 2026: el juego es a las 13:45 horas tiempo del Centro de México; el partido inicia en Estados Unidos a las 14:45 horas tiempo del Este, 13:45 horas tiempo del Centro y 11:45 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Luxemburgo vs. Alemania rumbo al Mundial 2026: el partido lo puedes ver en vivo por la señal de ViX para Estados Unidos.