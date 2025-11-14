Video Así puedes ver el Luxemburgo vs. Alemania de las eliminatorias de la UEFA

Alemania inició las eliminatorias con una derrota, un estigma que le puede afectar en su lucha por el boleto directo y que mantiene hombro a hombro con Eslovaquia, quien la venció 2-0 y con la que está empatada con 9 puntos en el sector.

PUBLICIDAD

HORARIO Y DÓNDE VER EL LUXEMBURGO VS. ALEMANIA RUMBO AL MUNDIAL 2026

Luxemburgo es la peor selección del Grupo A de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, sólo tiene derrotas y una diferencia de goles de -9 y no gana un juego oficial desde noviembre de 2023 cuando derrotó como visitante a Liechtenstein en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa.

La última vez que Alemania gana como visitante a Luxemburgo fue en octubre de 1990 en las eliminatorias hacia la Euro por un apurado 2-3. En las cinco veces que se han enfrentado de manera histórica, los alemanes nunca han perdido.