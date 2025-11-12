La afición en Costa Rica reconoce el trabajo de sus futbolistas para obtener el boleto al Mundial del 2026, el desempeño del estratega Miguel Herrera tienen sus dudas, por lo que el ‘Piojo’ dejó en claro en conferencia de prensa q ue sus futbolistas los llevará a la Copa del Mundo. “Yo no juego, pongo la táctica, la estrategia, los muchachos la desarrollan y asumo la responsabilidad de que a mi me trajeron”, expresó el estratega.

Miguel Herrera destacó que desde que asumió las riendas, no han perdido y reiteró que los futbolistas serán los que lleven a Costa Rica a la Copa del Mundo. “El éxito de los jugadores es el que importa, después de ahí vamos todos arrastrados por ellos, todos desde el presidente de la Federación, pasando por un servidor y toda la Federación vamos arrastrados por ellos, si ellos no tienen éxito nadie más lo tendrá, agregó.

El ’Piojo’ explicó que algunos futbolistas se incorporaron tarde a la concentración por lo largo de sus respectivos viajes. Manfred, Zamora y Carlos Mora tuvieron diversas complicaciones. “Estamos bien todos y descifrando al equipo que vamos a poner mañana, contento, ilusionado, porque los veo trabajar y comprometidos, conscientes de lo que nos estamos jugando. Entendimos todos que no podemos parpadear, porque nos cuesta puntos, el margen de error se acabó, el trabajo me deja tranquilo porque vamos bien preparados”.

Costa Rica juega este viernes ante Haití en Curazao y la próxima semana enfrenta a Honduras para obtener el anhelado pase a la justa mundialista. Cabe destacar que la cancha del primer encuentro será sintética, por lo que Miguel Herrera tomó sus debidas precauciones para evitar lesiones.