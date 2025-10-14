Horario y dónde ver España vs. Bulgaria, partido de Eliminatoria para el Mundial 2026
La Roja necesita sumar de tres para rozar su calificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
España se enfrentará a Bulgaria este martes 14 de octubre en el Estadio José Zorrilla de Valladolid en las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026.
La Roja de Luis de la Fuente llega al compromiso tras vencer 2-0 a Georgia para mantener su paso perfecto de nueve puntos en el liderato del Grupo E.
Mientras que la selección de Bulgaria fue humillada al caer 1-6 contra Turquía, derrota que la dejó prácticamente sin aspiraciones para la Copa del Mundo.
España vs. Bulgaria: A qué hora y dónde ver el partido de Eliminatoria para el Mundial 2026
- Fecha: Martes 14 de octubre del 2025.
- Hora: 12:45 pm Centro de México, y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en Estados Unidos.
- Dónde ver: Disfruta el juego por ViX en Estados Unidos.
España busca cerrar su boleto al Mundial 2026
Si España vence a Bulgaria, y Turquía tropieza ante Georgia, La Roja se quedaría a una victoria de sellar su pase a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
Cabe recordar que, las 12 selecciones primeras de grupo clasifican directo al Mundial 2026, mientras que las cuatro plazas restantes de la UEFA se las disputarán los 12 segundos de grupo a través de unos play-offs.