Horario y dónde ver España vs. Bulgaria, partido de Eliminatoria para el Mundial 2026

Video ¡Por el medio boleto al Mundial 2026! España recibe a Bulgaria

España se enfrentará a Bulgaria este martes 14 de octubre en el Estadio José Zorrilla de Valladolid en las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026.

La Roja de Luis de la Fuente llega al compromiso tras vencer 2-0 a Georgia para mantener su paso perfecto de nueve puntos en el liderato del Grupo E.

Mientras que la selección de Bulgaria fue humillada al caer 1-6 contra Turquía, derrota que la dejó prácticamente sin aspiraciones para la Copa del Mundo.

España vs. Bulgaria: A qué hora y dónde ver el partido de Eliminatoria para el Mundial 2026

Fecha: Martes 14 de octubre del 2025.

Martes 14 de octubre del 2025. Hora: 12:45 pm Centro de México, y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en Estados Unidos.

12:45 pm Centro de México, y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: Disfruta el juego por ViX en Estados Unidos.

España busca cerrar su boleto al Mundial 2026

Si España vence a Bulgaria, y Turquía tropieza ante Georgia, La Roja se quedaría a una victoria de sellar su pase a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.