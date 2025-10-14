    Mundial 2026

    Horario y dónde ver España vs. Bulgaria, partido de Eliminatoria para el Mundial 2026

    La Roja necesita sumar de tres para rozar su calificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Por el medio boleto al Mundial 2026! España recibe a Bulgaria

    España se enfrentará a Bulgaria este martes 14 de octubre en el Estadio José Zorrilla de Valladolid en las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026.

    La Roja de Luis de la Fuente llega al compromiso tras vencer 2-0 a Georgia para mantener su paso perfecto de nueve puntos en el liderato del Grupo E.

    PUBLICIDAD

    Mientras que la selección de Bulgaria fue humillada al caer 1-6 contra Turquía, derrota que la dejó prácticamente sin aspiraciones para la Copa del Mundo.

    España vs. Bulgaria: A qué hora y dónde ver el partido de Eliminatoria para el Mundial 2026

    • Fecha: Martes 14 de octubre del 2025.
    • Hora: 12:45 pm Centro de México, y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en Estados Unidos.
    • Dónde ver: Disfruta el juego por ViX en Estados Unidos.

    España busca cerrar su boleto al Mundial 2026

    Si España vence a Bulgaria, y Turquía tropieza ante Georgia, La Roja se quedaría a una victoria de sellar su pase a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

    Cabe recordar que, las 12 selecciones primeras de grupo clasifican directo al Mundial 2026, mientras que las cuatro plazas restantes de la UEFA se las disputarán los 12 segundos de grupo a través de unos play-offs.

    Más sobre UEFA Mundial Eliminatorias

    1 min
    ¡Insólito! Una rata invade el Gales vs. Bélgica y detiene el partido

    ¡Insólito! Una rata invade el Gales vs. Bélgica y detiene el partido

    1 min
    Horario y dónde ver el Islandia vs. Francia de Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo

    Horario y dónde ver el Islandia vs. Francia de Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo

    1 min
    Dinamarca golea a Grecia y huele el boleto directo al Mundial 2026

    Dinamarca golea a Grecia y huele el boleto directo al Mundial 2026

    1 min
    Horario y dónde ver el Dinamarca vs Grecia de las eliminatorias UEFA

    Horario y dónde ver el Dinamarca vs Grecia de las eliminatorias UEFA

    1 min
    Países Bajos vs. Finlandia: horario y dónde ver el partido rumbo al Mundial 2026

    Países Bajos vs. Finlandia: horario y dónde ver el partido rumbo al Mundial 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026EspañaBulgaria

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD