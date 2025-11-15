Video Así puedes ver el Georgia vs. España de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Georgia vs. España es uno de los partidos con los que arranca la jornada sabatina dentro de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 y en el que La Roja tiene la oportunidad de clasificarse ese mismo día a la justa veraniega si logra ganar, pero a espera de otro resultado.

La Selección de España necesita sumar tres puntos y que Turquía no gane dentro del Grupo E en su partido contra Bulgaria a la misma hora; Georgia no gana a los españoles desde junio de 2016 cuando de manera sorpresiva se impusieron 0-1 en partido amistoso celebrado en Getafe.

HORARIO Y DÓNDE VER EL GEORGIA VS. ESPAÑA DE ELIMINATORIAS DE LA UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026

Georgia no tiene ninguna posibilidad de clasificarse para la Copa del Mundo de la FIFA de 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá luego de sumar apenas tres puntos de su victoria ante Bulgaria en septiembre pasado.

España llega a este juego con cuatro victorias consecutivas de por medio, todas en las eliminatorias de la UEFA hacia el Mundial 2026; su última derrota fue en la Final de la UEFA Nations League frente a Portugal en junio pasado en tanda de penales.