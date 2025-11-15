    Mundial 2026

    Georgia vs. España: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026

    El partido puede significar la clasificación de La Roja a la próxima Copa del Mundo de la FIFA de manera directa.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Así puedes ver el Georgia vs. España de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

    Georgia vs. España es uno de los partidos con los que arranca la jornada sabatina dentro de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 y en el que La Roja tiene la oportunidad de clasificarse ese mismo día a la justa veraniega si logra ganar, pero a espera de otro resultado.

    La Selección de España necesita sumar tres puntos y que Turquía no gane dentro del Grupo E en su partido contra Bulgaria a la misma hora; Georgia no gana a los españoles desde junio de 2016 cuando de manera sorpresiva se impusieron 0-1 en partido amistoso celebrado en Getafe.

    PUBLICIDAD

    HORARIO Y DÓNDE VER EL GEORGIA VS. ESPAÑA DE ELIMINATORIAS DE LA UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026

    Georgia no tiene ninguna posibilidad de clasificarse para la Copa del Mundo de la FIFA de 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá luego de sumar apenas tres puntos de su victoria ante Bulgaria en septiembre pasado.

    España llega a este juego con cuatro victorias consecutivas de por medio, todas en las eliminatorias de la UEFA hacia el Mundial 2026; su última derrota fue en la Final de la UEFA Nations League frente a Portugal en junio pasado en tanda de penales.

    • Cuándo es el Georgia vs. España rumbo al Mundial 2026: el partido es el sábado 15 de noviembre en el Boris Paichadze National Stadium de Tifilis.
    • A qué hora es el Georgia vs. España rumbo al Mundial 2026: el juego comienza a las 11:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 12:00 horas tiempo del Este, 11:00 horas tiempo del Centro y 9:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Georgia vs. España rumbo al Mundial 2026: el juego lo puedes ver a través de la señal de ViX.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Polonia vs. Países Bajos: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026

    Polonia vs. Países Bajos: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026

    1 min
    Luxemburgo vs. Alemania: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026

    Luxemburgo vs. Alemania: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026

    2 min
    Luis Fernando Tena habla sobre su futuro en Guatemala tras quedar fuera del Mundial

    Luis Fernando Tena habla sobre su futuro en Guatemala tras quedar fuera del Mundial

    1:27
    Les dan con todo: así reaccionó la prensa ante eliminación de Guatemala del Mundial 2026

    Les dan con todo: así reaccionó la prensa ante eliminación de Guatemala del Mundial 2026

    1 min
    Fracaso de Guatemala rumbo al Mundial 2026 genera duras reacciones

    Fracaso de Guatemala rumbo al Mundial 2026 genera duras reacciones

    Relacionados:
    Mundial 2026España

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX