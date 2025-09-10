André Onana volvió a colocarse en el ‘ojo del huracán’, lo hizo de nuevo por su labor bajos los tres postes, donde ha palidecido desde la temporada pasada con su club, Manchester United, al grado de que saldrá de él para jugar en el Trabzonspor de Turquía.

El solitario gol de Rocha Livramento en el segundo tiempo fue un contragolpe en el que, con la estela de la defensa camerunesa, quedó mano a mano con el portero André Onana y lo venció con disparo potente y cruzado en una jugada en la que parecía que el guardameta pudo hacer algo más.

Tras el silbatazo final, la afición en Praia, Cabo Verde, invadió la cancha al saberse primeros en el Grupo D de las eliminatorias de África rumbo al Mundial 2026 con cuatro puntos de ventaja sobre Camerún y con ello aspirar a la clasificación mundialista.

Un aficionado quiso acercarse a Onana para tomarse la selfie del recuerdo, pero lejos de rechazar la petición, o ignorarla, el portero de Camerún y aún del Manchester United, retiró al fan con un empujón reprobable en una reacción de frustración y coraje que no pudo contener.

A espera de que se oficialice su traspaso al Trabzonspor, André Onana y Camerún jugarán su siguiente partido de eliminatoria de África hacia el Mundial 2026 el próximo 8 de octubre ante Mauritania y cerrarla ante Angola tres días después.