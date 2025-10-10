Video ¡Doblete de Kimmich! El regalito se agradece y es el cuarto de Alemania

Además, es la primera goleada en blanco para la Mannschaft y la primera vez que hace cuatro o más goles desde noviembre del año pasado cuando goleó 7-0 a Bosnia & Herzegovina dentro de la UEFA Nations League.

Fue un doblete de Joshua Kimmich, a los minutos 21 y 50, además de anotaciones de David Raum (12’) y de Serge Gnabry (48’) ante un Luxemburgo que jugó con 10 elementos desde el minuto 20 tras la expulsión de Carlson que generó el penal bien cobrado por Kimmich.

La primera llegada de peligro fue una jugada de fantasía, recorte hacia dentro y tras un rebote sobre el brazo de Woltemade , se adelantaron los alemanes a los cuatro minutos de juego; aunque tras el VAR se anuló por una mano del futbolista germano.

David Raum cobró tiro libre directo de manera magistral que mandó directo a las redes en un golazo para el 1-0. Más tarde, Kimmich marcó de penal para el 2-0. Serge Gnabry parecía pintar el 3-0 en el primer tiempo tras sacar un trallazo que se fue por un costado apenas, aunque para la segunda parte marcó el tercero, ahora sí, tras eludir una barrida por derecha y defnir cruzado dentro del área.

Tres minutos después, Joshua Kimmich hace doblete luego de definir de zurda en el área chicas tras una serie de rebotes en tiro de esquina y al 61’, un disparo de Florian Wirtz que dio en el poste tras un tiro libre directo y que pudo significar la ‘manita’ de Alemania.

Con esta victoria, Alemania lidera el Grupo A de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 con seis puntos, los mismos que Irlanda del Norte, que derrotó de manera sorpresiva a Eslovaquia, tercera también con seis unidades. Luemburgo se quedó en el fondo sin sumar unidades.