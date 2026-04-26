    Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo, Messi y Mbappé reaccionan a figuras de Lego del Mundial 2026

    Los futbolistas reaparecieron tras el viral comercial de cara a la Copa del Mundo.

    Por:Juan Regis
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    Video LEGO presenta figuras del Mundial 2026 a Cristiano Ronaldo, Messi y Mbappé

    Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylian Mbappé reaccionaron al gesto que tuvo con ellos la marca de juguetes LEGO de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

    El portugués, el argentino y el francés tuvieron la oportunidad de conocer en persona las figuras inspiradas en sus mejores momentos como futbolistas fabricados con los característicos bloques de LEGO.

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    De los tres, quien lució más emocionado fue Lionel Messi, a quien la marca le agregó el detalle de sumar una cabra en referencia a su apodo en inglés 'GOAT' como el más grande de todos los tiempos.

    El pasado 2 de abril, LEGO rompió el internet al presentar su réplica del trofeo del Mundial 2026 en un épico comercial donde reunió a CR7, Messi, Mbappé y Vinícius Jr., cada uno intentando quedarse con la codiciada copa.

    El Mundial 2026 será el sexto en las brillantes carreras de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes podrían enfrentarse por última vez si los planetas se alinean en sus respectivos grupos, en fase de grupos, y dieciseisavos de final.

    Por su parte, Mbappé busca su segunda Copa del Mundo con Francia, una de las selecciones favoritas junto a España para llevarse el trofeo este verano.

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