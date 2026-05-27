Mundial 2026 Cristiano Ronaldo le juega broma a Kylian Mbappé para vengarse CR7 no se quedó de brazos cruzados tras la travesura de Mbappé en un comercial de Lego.

Video Cristiano Ronaldo se venga de Mbappé con broma en vestidor

Cristiano Ronaldo se vengó de Kylian Mbappé y le jugó una broma de vestidor de cara al Mundial 2026 que ambos disputarán con Portugal y Francia, respectivamente.

Todo se trata de una campana publicitaria de Lego donde la empresa de coleccionables juntó a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Vinícius Jr. en un épico anuncio de sus figuras mundialistas.

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Hace un par de días, Mbappé publicó un video en el que cambia la figura de CR7 por una suya con el texto “es tiempo de una sustitución”.

Cristiano Ronaldo no se quedó con los brazos cruzados y este miércoles posteó otro video donde se mete al vestidor donde se encuentra Mbappé para hacerle lo mismo. "Arreglado", escribió el portugués.

Los videos han desatado la locura de la afición en los comentarios y han tenido millones de vistas, pues no se había visto una interacción así entre ambos futbolistas.

Cabe recordar que, Mbappé ha declarado públicamente que desde niño es fan de Cristiano Ronaldo. De hecho, esa fue una de sus motivaciones por querer jugar en el Real Madrid.

En 2025, Mbappé anotó 59 goles en el Real Madrid para empatar el récord goleador de CR7 en un año. El Bicho impuso la marca en el club merengue en el 2013.