Mundial 2026 Portugal y Cristiano Ronaldo aseguran: “Es nuestro momento” de cara al Mundial El conjunto portugués alzó la voz para atraer las miradas de cara al arranque del Mundial 2026.



Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

Video Cristiano Ronaldo y Portugal aseguran: “es nuestro momento”

La Selección de Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, está muy ilusionada de hacer historia en este Mundial 2026 y así lo demostraron en un emotivo video que compartieron en todas sus redes oficiales en donde aseguran: “Es nuestro momento”.

El representativo lusitano realizó un video motivacional para los aficionados en donde demostraron su confianza en tener una participación histórica en la Copa del Mundo encabezados por su máxima figura, Cristiano Ronaldo.

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“Vamos, muchachos. Es nuestro momento”, es lo que dice el delantero del Al-Nassr en el arranque de la grabación en donde posteriormente aparece un navegante en un barco llamado “esperanza” que logra cruzar el mar para encontrar tierra firme.

Esta será la quinta Copa del Mundo del Bicho, en donde la ocasión en que quedó más cerca del trofeo del mundo fue en Alemania 2006 cuando llegó a Semifinales, pero perdió frente a la Francia de Zinedine Zidane.

¿Cuándo debutará Portugal en el Mundial 2026?

El conjunto lusitano debutará en la Copa del Mundo el próximo miércoles 17 de junio cuando se enfrenten en el Estadio de Houston a la República del Congo como parte de las actividades del grupo K, en donde comparten sector con Colombia y Uzbekistán.

Esta sería la última oportunidad de Cristiano Ronaldo de levantar el máximo trofeo del planeta debido a que el Bicho ya tiene 41 años de edad.