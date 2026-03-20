Portugal 2026 La afición se queda con las ganas; el estadio Banorte pierde a Cristiano y Messi En un corto periodo el inmueble iba a recibir la visita de las máximas figuras en los últimos años, pero todo se derrumbó

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video El estadio Banorte se queda sin las visitas de Cristiano y Messi

El estadio Banorte ha sido el escenario donde grandes figuras del futbol mundial han jugado como Pelé, Diego Maradona, Franz Beckenbauer, Ronaldinho, entre otros jugadores y antes del Mundial 2026 se esperaba la visita de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pero todo se derrumbó.

Fue hace unos meses cuando se confirmó el enfrentamiento entre la Selección Mexicana y Portugal como parte de la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula lo que provocó una gran expectativa por ver a CR7 en terreno de juego.

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Sin embargo, a semanas de que se disputará el juego ante el Tri, el atacante sufrió una lesión que lo marginó de la convocatoria de Portugal y, por ende, no visitará la capital mexicana.

Por su parte, la afición mexicana también se perdió la oportunidad de ver a Lionel Messi en el estadio Banorte luego de que el Inter Miami quedará eliminado de la Concacaf Champions Cup.

Y es que si el cuadro de las Garzas se mantenía con vida en el torneo iba a enfrentar en los Cuartos de Final al América en el mítico inmueble, sin embargo, en los últimos minutos el Inter quedó eliminado a manos de Nashville quien ahora jugará ante las Águilas.