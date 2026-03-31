Mundial 2026 Horario y dónde ver el partido Bosnia y Herzegovina vs. Italia en el Repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026 Conoce donde se transmitirá el encuentro que se disputará en la ciudad de Zenica por uno de los últimos boletos a la Copa del Mundo.



Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Consulta dónde y a qué hora ver el partido del Repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026 entre Bosnia y Herzegovina e Italia

Bosnia y Herzegovina recibe a Italia en la final de la ruta A del Repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026 en un partido donde buscará aprovechar la localía para tomar ventaja sobre el conjunto italiano que llega como favorito debido a su reconocida historia.

Bosnia llegó a esta instancia luego de un partido sufrido ante Gales con quien empató a un gol en tiempo regular. Fue en la tanda de penaltis en donde lograron finalmente su clasificación a la siguiente fase.

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En tanto que Italia asiste a este encuentro tras superar con claridad a Irlanda del Norte. Los italianos supieron a provechar que jugaron en casa, pero ahora deberán afrontar el siguiente compromiso en condiciones adversas.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO BOSNIA y HERZEGOVINA VS ITALIA DEL REPECHAJE UEFA

Bosnia y Herzegovina busca volver a un Mundial de futbol por primera vez tras 12 años, pues su última, y hasta el momento única participación ocurrió en Brasil 2014 donde se quedaron en la fase de grupos.

El caso de Italia es similar, ya que la última vez que llegó a la Copa del Mundo también fue en 2014, aunque su situación le genera más presión, pues no es habitual que un excampeón del mundo haya quedado fuera en dos ediciones consecutivas y ahora buscará evitar la tercera.

Cuándo es el Bosnia y Herzegovina vs. Italia: el juego es este martes 31 de marzo Estadio Bilino Polje, Zenica, Bosnia y Herzegovina.

A qué hora es el Bosnia y Herzegovina vs. Italia: el partido inicia en México a las 12:45 PM; en Estados Unidos es a las 13:45 PM tiempo del Este, 12:45 PM tiempo del Centro y 10:45 AM tiempo del Pacífico.