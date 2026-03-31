    Mundial 2026

    Horario y dónde ver el partido Bosnia y Herzegovina vs. Italia en el Repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026

    Conoce donde se transmitirá el encuentro que se disputará en la ciudad de Zenica por uno de los últimos boletos a la Copa del Mundo.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
    add
    Síguenos en Google
    Video Consulta dónde y a qué hora ver el partido del Repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026 entre Bosnia y Herzegovina e Italia

    Bosnia y Herzegovina recibe a Italia en la final de la ruta A del Repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026 en un partido donde buscará aprovechar la localía para tomar ventaja sobre el conjunto italiano que llega como favorito debido a su reconocida historia.

    Bosnia llegó a esta instancia luego de un partido sufrido ante Gales con quien empató a un gol en tiempo regular. Fue en la tanda de penaltis en donde lograron finalmente su clasificación a la siguiente fase.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Horario y dónde ver el partido Chequia vs. Dinamarca en el Repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver el partido Chequia vs. Dinamarca en el Repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Horario y dónde ver el partido Congo vs. Jamaica en el Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver el partido Congo vs. Jamaica en el Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Horario y dónde ver el partido Irak vs. Bolivia en el Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026
    2 mins

    Horario y dónde ver el partido Irak vs. Bolivia en el Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Partidos del martes 31 de marzo: México vs. Bélgica y Repechajes Mundial 2026
    5 mins

    Partidos del martes 31 de marzo: México vs. Bélgica y Repechajes Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Bolivia e Irak dividen Monterrey al estilo de Tigres y Rayados
    1 mins

    Bolivia e Irak dividen Monterrey al estilo de Tigres y Rayados

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿Quién eliminó a Brasil del Mundial de Argentina 1978?
    1:59

    ¿Quién eliminó a Brasil del Mundial de Argentina 1978?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Oscar Villegas, técnico de Bolivia, admite que ante Irak será el partido de su vida
    2 mins

    Oscar Villegas, técnico de Bolivia, admite que ante Irak será el partido de su vida

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Se activa la alarma de incendio en conferencia de prensa de Congo previo al repechaje
    1 mins

    Se activa la alarma de incendio en conferencia de prensa de Congo previo al repechaje

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino afinan detalles rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino afinan detalles rumbo al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    DT de Irak prohíbe las redes sociales a sus jugadores previo al juego vs. Bolivia
    1 mins

    DT de Irak prohíbe las redes sociales a sus jugadores previo al juego vs. Bolivia

    Copa Mundial de Futbol 2026

    En tanto que Italia asiste a este encuentro tras superar con claridad a Irlanda del Norte. Los italianos supieron a provechar que jugaron en casa, pero ahora deberán afrontar el siguiente compromiso en condiciones adversas.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO BOSNIA y HERZEGOVINA VS ITALIA DEL REPECHAJE UEFA

    Bosnia y Herzegovina busca volver a un Mundial de futbol por primera vez tras 12 años, pues su última, y hasta el momento única participación ocurrió en Brasil 2014 donde se quedaron en la fase de grupos.

    El caso de Italia es similar, ya que la última vez que llegó a la Copa del Mundo también fue en 2014, aunque su situación le genera más presión, pues no es habitual que un excampeón del mundo haya quedado fuera en dos ediciones consecutivas y ahora buscará evitar la tercera.

    Cuándo es el Bosnia y Herzegovina vs. Italia: el juego es este martes 31 de marzo Estadio Bilino Polje, Zenica, Bosnia y Herzegovina.

    A qué hora es el Bosnia y Herzegovina vs. Italia: el partido inicia en México a las 12:45 PM; en Estados Unidos es a las 13:45 PM tiempo del Este, 12:45 PM tiempo del Centro y 10:45 AM tiempo del Pacífico.

    Dónde ver el Bosnia y Herzegovina vs. Italia: el partido estará disponible en México por la señal de Sky Sports.

    Relacionados:
    Mundial 2026ItaliaBosnia-HerzegovinaFIFAFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Par de ideotas
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX