Mundial 2026 Italia derrota a Irlanda del Norte en la semifinal del Repechaje UEFA Mundial 2026 Con los goles de Alessandro Tonali y Moise Kean vencieron a los irlandeses y esperan rival en la final del Repechaje UEFA.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Resumen | Italia mantiene viva la esperanza del Mundial 2026

Italia e Irlanda del Norte disputaron su pase a la final del Repechaje de la UEFA para el Mundial 2026, este juego será en el estadio de Bérgamo en Italia.

A pesar del dominio y la posesión del balón de los italianos, fueron incapaces de poner en peligro real a su rival irlandés, hubo un par de remates que se fueron por un costado ante el nerviosismo de la afición en la grada.

PUBLICIDAD

Por su parte, Irlanda no complicó en nada a Gianluigi Donnarumma, algunas llegadas con remates lejanos hicieron que el arquero se pusiera en alerta, pero nunca se lanzó para atajar el esférico.

El trámite del juego no cambió en la segunda mitad, Italia proponiendo, Irlanda del Norte defendiendo, sin embargo, no lo hicieron de la mejor manera y terminaron cediendo el primero gol en contra luego de salvar un mano a mano ante Mateo Retegui.

A los 56 minutos cayó el gol de la esperanza mundialista, el centro lo rechazaron mal en la defensa, salió al centro, Alessandro Tonali llegó y metió el derechazo poderoso para perforar las redes y tranquilizar a la afición en Bérgamo.

Corrían los minutos y la Azzurri seguía atacando, con esa presión cayó el segundo gol de la noche, el trazo largo lo bajó Moise Kean y con un recorte y el tiro de zurda que pegó en el poste y entró, la grada explotó de júbilo.

Con este resultado, el próximo 31 de marzo jugará por el boleto al Mundial 2026, su rival saldrá de la semifinal entre Bosnia y Gales.

Las acciones del partido

Italia estuvo cerca de abrir el marcador

Video ¡Cerca el primero de Italia! Atajadón de Charles al trallazo de Dimarco

Otro remate cerca de parte de Alessandro Bastoni que pasa cerca

Video ¡Cabezazo al límite! Irlanda se defiende como puede de los italianos

Mateo Retegui se pierde el mano a mano para Italia

Video ¡Le faltaron piernas! Mateo Retegui no pudo en el mano a mano para Italia

¡Gol de Italia! Apareció Sandro Tonali para poner el 1-0

Video ¡Gol de Italia, gol de la esperanza mundialista! Anotó Tonali

¡Golazo de Italia! Ahora apareción Moise Kean para el 2-0