    Mundial 2026

    Gales vs. Bosnia & Herzegovina EN VIVO: goles, resultado y resumen del Repechaje Mundial 2026

    Sigue el partido de los Playoffs de la UEFA rumbo al Mundial 2026 correspondiente a la Ruta A.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video ¡Gol de Daniel James, saca cañonazo contra Bosnia & Herzegovina!

    El partido Gales vs. Bosnia & Herzegovina correspondiente a la Ruta A de los Playoffs de la UEFA rumbo al Mundial 2026 por uno de los últimos cuatro boletos que otorga Europa para sumarse a la Fase de Grupos del torneo de la FIFA de este verano.

    El ganador de este partido irá contra el vencedor del encuentro entre Italia e Irlanda del Norte, que se juega a la par en Bérgamo y donde La Azzurra busca volver a una Copa del Mundo de la FIFA por primera vez desde Brasil 2014.

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    Estas selecciones, Gales y Bosnia & Herzegovina, nunca se han enfrentado en eliminatorias rumbo a una Copa del Mundo de la FIFA, pero sí lo hicieron en clasificatoria hacia una Eurocopa en el que empataron 0-0 en tierras galesas, mientras que Bosnia se impuso en casa 2-0.

    La Selección de Gales viene de un par de triunfos en las eliminatorias de la UEFA tras imponerse fuera de casa a Lichtenstein y luego golear 7-1 a Macedonia del Norte, quien también se encuentra en los Playoffs de la UEFA en la Ruta B.

    Bosnia & Herzegovina, por su parte, tiene cuatro partidos seguidos sin perder entre eliminatorias de la UEFA y amistosos; su última derrota fue de local ante Austria rumbo al Mundial 2026.

    Video ¡Gol de Edin Dzeko, Bosnia empata a Gales!
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