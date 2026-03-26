Mundial 2026 Gales vs. Bosnia & Herzegovina EN VIVO: goles, resultado y resumen del Repechaje Mundial 2026 Sigue el partido de los Playoffs de la UEFA rumbo al Mundial 2026 correspondiente a la Ruta A.

Video ¡Gol de Daniel James, saca cañonazo contra Bosnia & Herzegovina!

El ganador de este partido irá contra el vencedor del encuentro entre Italia e Irlanda del Norte, que se juega a la par en Bérgamo y donde La Azzurra busca volver a una Copa del Mundo de la FIFA por primera vez desde Brasil 2014.

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Estas selecciones, Gales y Bosnia & Herzegovina, nunca se han enfrentado en eliminatorias rumbo a una Copa del Mundo de la FIFA, pero sí lo hicieron en clasificatoria hacia una Eurocopa en el que empataron 0-0 en tierras galesas, mientras que Bosnia se impuso en casa 2-0.

La Selección de Gales viene de un par de triunfos en las eliminatorias de la UEFA tras imponerse fuera de casa a Lichtenstein y luego golear 7-1 a Macedonia del Norte, quien también se encuentra en los Playoffs de la UEFA en la Ruta B.

Bosnia & Herzegovina, por su parte, tiene cuatro partidos seguidos sin perder entre eliminatorias de la UEFA y amistosos; su última derrota fue de local ante Austria rumbo al Mundial 2026.