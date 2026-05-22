    Mundial 2026

    ¿Cómo genero un Fan FIFA ID para el Mundial 2026?

    El Fan FIFA ID es un identificador individual e intransferible para acceder a los distintos servicios de la FIFA para el Mundial 2026.

    Por:David Espinosa
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    Video Conoce el FIFA Pass que ayudará a los aficionados para el Mundial 2026

    El Fan ID o Fna FIFA ID es un identificador único e individual para cada uno de los aficionados que desea adquirir servicios para el Mundial 2026 a realizarse en los tres países sedes; México, Estados Unidos y Canadá, una edición inédita con 104 partidos en total y 48 selecciones nacionales participantes.

    El Fan FIFA ID lo puedes obtener a través de la página oficial por Internet de la FIFA para adquirir tus boletos de entrada a los partidos o eventos del torneo y tener fácil y seguro acceso a ellos.

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    Recuerda que para tu Fan FIFA ID no puedes registrar más de una cuenta con la misma dirección de correo electrónico. Una dirección de correo electrónico solo puede estar vinculada a un FIFA ID.

    ¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA OBTENER MI FAN FIFA ID PARA EL MUNDIAL 2026?

    Es muy sencillo obtener tu identificador único para disfrutar de los servicios de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Lo puedes hacer a través de la página de manera directa en FIFA.com/tickets y sigue las siguientes instrucciones:

    • Haz clic en el icono de perfil (parte superior derecha de la página)
    • Selecciona la opción "INSCRIBIRSE"
    • Indica tus datos personales y crea una contraseña segura
    • Acepta los términos de servicio

    Para el acceso al Fan FIFA ID debes tener tus datos asociados y los cuales puedes modificar en algún momento, pero ojo, no todos, sólo los que tengan que ver con el género, fecha de nacimiento e idioma. Estos son los datos que debes ingresar:

    • Género
    • Fecha de nacimiento}
    • Idioma
    • Nombre
    • Apellido
    • Correo electrónico
    • País de residencia
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