    Mundial 2026

    Dallas hará cambio en su estadio para Mundial ¿se quedará para los Cowboys?

    Los organizadores buscan evitar los problemas de visibilidad provocados por el reflejo solar.

    Por:Raúl Martínez
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    Video FIFA cambiará una tradición del estadio de Dallas Cowboys para el Mundial 2026

    La Copa del Mundo de 2026 obligará a cambiar una de las características más icónicas del Dallas Stadium, casa de los Cowboys , ya que FIFA planea utilizar cortinas blackout en el inmueble para evitar el problema del reflejo solar que durante años ha afectado en los partidos de la NFL.

    El tema de la luz solar se convirtió en un problema recurrente en los juegos de los Cowboys, especialmente en encuentros vespertinos debido a que l os enormes ventanales del inmueble provocan un fuerte resplandor sobre el terreno de juego. Incluso figuras como CeeDee Lamb, jugador de Dallas, llegaron a quejarse públicamente tras perder balones por no poder ver debido al sol.

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    De acuerdo con reportes en Estados Unidos, FIFA sí utilizará las cortinas en al menos uno de los partidos programados por la tarde, que es el J apón frente a Suecia, para evitar complicaciones con la visibilidad y las altas temperaturas dentro del recinto.

    Dicho encuentro del grupo F está programado para las 3:00pm hora local.

    Las cortinas ya existen en el estadio y suelen emplearse en conciertos y eventos masivos, aunque Jerry Jones históricamente se había negado a utilizarlas en partidos de la NFL.

    El Dallas Stadium albergará en e l Mundial nueve encuentros, cinco de fase de grupos, dos de dieciseisavos, uno de octavos y una semifinal.

    Entre los juegos más destacados de la fase de grupos son; Inglaterra vs. Croacia, Argentina vs. Austria; y el mencionado Japón vs. Suecia.

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