Mundial 2026 Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino afinan detalles rumbo al Mundial 2026 La presidenta de México confía en un Mundial 2026 exitoso para la Selección Nacional

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Claudia Sheinbaum recibe gran obsequio de parte de Gianni Infantino

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió en sus redes sociales detalles de la reunión que sostuvo con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el marco de los preparativos rumbo a la Copa Mundial 2026.

A través de su cuenta oficial, la mandataria destacó el diálogo sostenido con el dirigente del organismo rector del futbol mundial, subrayando el compromiso conjunto para garantizar el éxito del torneo que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

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¿Qué dijo Claudia Sheinbaum en su reunión con Gianni Infantino?

El encuentro, realizado en Palacio Nacional, sirvió para que ambas partes trabajen en afinar detalles para que el certamen que inicia el 11 de junio con el duelo México ante Sudáfrica, salga de la mejor manera.

“Todo va a salir maravilloso. Esta inauguración va a ser maravillosa, excepcional”, declaró Sheinbaum Pardo mientras sostenía un banderín de la FIFA que le regaló el mandatario deportivo.

Ambos personajes bromean y piden apoyó a México

La publicación tomó otro tinte cuando la presidenta mostró un regalo que le dio Infantino y que era un paquete de tarjetas amarillas y rojas, esas con las que un árbitro ordena las acciones del encuentro.

“Preparando este Mundial que va a ser una fiesta, va a ser un éxito para México, porque todos somos mexicanos”, dijo Infantino.

La presidenta mexicana finalizó invitando a los aficionados a que no dejen de apoyar al equipo tricolor, el cual promete dar muchas alegrías al pueblo mexicano.