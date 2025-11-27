    Mundial 2026

    Sheinbaum analiza asistir al sorteo del Mundial 2026

    La mandataria aseguró que aún está por definirse su presencia en el evento en Washington.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video Claudia Sheinbaum analiza si asiste al sorteo del Mundial 2026

    Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró la mañana de este jueves que analiza si asiste al sorteo del Mundial 2026 que se celebrará en Washington DC el próximo 5 de diciembre.

    “Estamos en esa definición, de mañana en ocho, el cinco (de diciembre) es el sorteo, estamos viendo si vamos. Estamos en esa definición”, aseguró en su comparecenia matutina ante los medios de comunicación.

    Su presencia o no en el evento de la FIFA depende también de la asistencia de sus contrapartes canadiense y estadounidense.

    "Estamos viendo si está comprobado que va el presidente Trump, el primer ministro de Canadá ( Mark Carney) y dependiendo de ello, ya asistiría al sorteo. Ya les informaríamos la próxima semana", comentó.

    CUÁNDO, A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL SORTEO

    El sorteo para el Mundial 2026 que será el primero con 48 equipos lo podrás disfrutar EN VIVO gracias a la multiplataforma de TelevisaUnivision en México.

    • Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2025
    • Hora: 11:00 horas tiempo del Centro de México, sigue la cobertura desde las 10:55 horas
    • Dónde ver: En México por Canal 2, Canal 5, TUDN y ViX.

    Los 48 equipos se dividirán en bombos donde México, Estados Unidos y Canadá, así como los mejores nueve equipos rankeados estarán en el Bombo 1 como cabezas de serie.

    Video ¡Así se llevará a cabo el peculiar sorteo del Mundial 2026!

