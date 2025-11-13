Video ¡Aficionados en Guatemala le llevan 'serenata' a Panamá y sucede lo impensado!

Guatemala, la afición chapina, siente muy cerca el Mundial del 2026 y al recibimiento hostil a la llegada de Panamá al país se sumó una noche con serenata y fuegos artificiales. Ruido a más no poder.

Y es que los seguidores de aquella nación se han hecho sentir desde el primer momento y en el hotel de concentración de los canaleros no fue la excepción.

Juegos pirotécnicos y cánticos, ruidos de motores (coches y motocicletas), todo lo que tuvieran a la mano utilizaron para intentar no dejar dormir al cuadro que dirige Thomas Christiansen, como lo muestran las imágenes de Quetzal TV y Tigo Sports en redes sociales en la noche previa al vital duelo del Grupo G de la Eliminatoria de la Concacaf.

Antes, en el Aeropuerto Internacional La Aurora, una multitud de aficionados se agoltó para recibir de manera hostil a los panameños el miércoles por la noche.

Unos 100 guatemaltecos, los recibió con insultos y bombas de humo para meter presión al equipo.

Chapines y canaleros están ubicados en el Grupo G de las eliminatorias de la Concacaf. A falta de dos partidos, Surinam y Panamá lo lideran con seis unidades, seguidos por Guatemala con cinco. En el fondo se ubica El Salvador con tres.

De ahí la urgencia de los puntos en su encuentro directo.

Guatemala y Panamá jugarán este jueves 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera. El duelo arranca a las 8:00 pm tiempo del centro de México, a las 9:00 pm ET de los Estados Unidos.