La selección argentina recordó a Diego Armando Maradona con un emotivo video en sus redes sociales para conmemorar su quinto aniversario luctuoso.

El video incluye imágenes de los mejores momentos de Maradona con la Albiceleste así como en los clubes en los que militó como Boca Juniors y Newell’s Old Boys.

Argentina también recordó el partido que hizo Maradona ante Inglaterra en los Cuartos de Final del Mundial México 1986, en el que protagonizó la famosa “Mano de Dios”.

“Diego, ya pasaron cinco años. Cinco que no podemos dejar atrás, como los cinco ingleses que dejaste vos. Cinco, como los dedos de ese puño apretado”, empieza la narración del video.

Mientras que la publicación de la Albiceleste dice: “Solo muere quien es olvidado y a vos, Diego, te recordamos cada día. A 5 años del paso a la inmortalidad de Diego Armando Maradona”.

Maradona falleció a sus 60 años, el 25 de noviembre del 2020, a causa de una insuficiencia cardíaca provocada por un edema agudo de pulmón.

Maradona fue campeón del mundo en México 1986 y acompañó, de forma espiritual, a la Albiceleste en Qatar 2022, título que le dedicaron varios jugadores argentinos, incluido Lionel Messi. “También es del Diego, que nos alentó desde el cielo”, mencionó La Pulga.

Argentina busca el bicampeonato en el Mundial 2026. Sus rivales en la Fase de Grupos los conocerá el próximo viernes 5 de diciembre cuando se lleve a cabo el sorteo desde Washington, D.C., el cual podrá disfrutar por TUDN y ViX.