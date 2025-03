El comentarista de TUDN cuestionó entonces por qué Mauricio Pochettino no lo incluyó en su convocatoria para el Final Four de la Concacaf Nations League 2024-2025, a lo que Hérculez Gómez señaló que si bien entiende la atracción del jugador del América por el combinado estadounidense, en el pasado ha señalado que no le desagradaría la idea de verter los colores del Tricolor.