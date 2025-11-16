PUBLICIDAD

La escuadra de los Leones se llevó el triunfo gracias a las anotaciones de Harry Kane, ambos goles llegaron en la segunda parte, una gracias a la defensiva que desvió el balón y el delantero empujó a las redes.

La segunda en una gran jugada colectiva que terminó con el centro de Marcus Rashford y el remate en el área del atacante del Bayern Múnich.

Con este marcador, los ingleses terminan la eliminatoria de forma perfecta, 24 puntos de los 24 disponibles y sin recibir un solo gol en su meta. Ahora solo tendrán que esperar el sorteo del Mundial para conocer el grupo que ocuparán en la justa mundialista.

Serbia finaliza la eliminatoria con triunfo

La escuadra de Serbia por su parte recibió a su similar de Letonia para finalizar su participación en la eliminatoria de la UEFA para el Mundial 2026.

El técnico Veljko Paunovic obtuvo su primer triunfo como estratega nacional, juego que no fue sencillo para ellos ya que tuvieron que remontar el marcador.

Vladislavs Gutkovskis marcó el primer gol para los letonios a los 12 minutos, la reacción vino hasta la segunda mitad, Aleksandar Katai anotó a los 49 minutos y Aleksandar Stankovic a los 60.

Serbia terminó en tercer lugar del Grupo K con 13 puntos y Letonia en cuarto puesto con apenas 5 unidades cosechadas.