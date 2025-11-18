    Mundial 2026

    Alamodome, último partido de Javier Hernández con la Selección Mexicana

    Luego de seis años, la Selección Mexicana regresa a uno de los escenarios que le ha dejado uno de sus peores recuerdos.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video El Alamodome, un triste recuerdo para el Tri y el Chicharito

    Para el encuentro de preparación rumbo al Mundial de 2026 ante Paraguay, combinado que ya cuenta con su boleto a esta justa, la Selección Mexicana regresa al Estadio Alamodome, de San Antonio, Texas, tras seis años de no hacerlo.

    Este reencuentro con este inmueble, casa de los UTSA Roadrunners de futbol americano, no será muy grato, ya que la última vez que se pararon en este escenario se llevaron una apabullada goleada propinada por una de sus bestias negras, la selección de Argentina, quien los goleó 4-0.

    PUBLICIDAD

    Además de ese mal momento, a él se une uno más que tiene que ver con el máximo goleador del cuadro Tricolor, Javier 'Chicharito' Hernández, ya que en este trágico encuentro tuvo su último llamado al cuadro nacional.

    Ese 10 de septiembre de 2019, en el Alamodome, el Chicharito tuvo que ver el triplete de Lautaro Martínez y uno más de Leandro Paredes desde la banca, ya que nunca fue llamado por Gerardo Martino, entonces técnico de la Selección Mexicana, para saltar a la cancha e intentar descontar en el marcador.

    Una tarde triste para el cuadro Tricolor y, sin saberlo, también para Javier Hernández, ya que sin imaginarlo, esa sería la última ocasión que estaría en las filas de su equipo nacional, esa noche se quitaría la casaca Tricolor para nunca más ponérsela.

    Con este recuerdo, la Selección Mexicana se enfrentará a Paraguay en encuentro amistoso, previo al Sorteo de la Copa del Mundo de 2026, en el Alomodome, mismo que será su último partido del 2025, año del que espera despedirse con una alegría para la afición mexicana.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Mundial 2030: CONMEBOL planea formato de Nations League para eliminatorias

    Mundial 2030: CONMEBOL planea formato de Nations League para eliminatorias

    2 min
    Irak acude a la épica y clasifica al repechaje intercontinental

    Irak acude a la épica y clasifica al repechaje intercontinental

    Cuando México goleó 6-0 a Paraguay
    Cuando México goleó 6-0 a Paraguay
    Cuando México goleó 6-0 a Paraguay

    Cuando México goleó 6-0 a Paraguay

    Copa Mundial de Futbol 2026.
    19 fotos
    2 min
    México vs. Paraguay: horario y dónde ver el amistoso rumbo al Mundial 2026

    México vs. Paraguay: horario y dónde ver el amistoso rumbo al Mundial 2026

    2 min
    Diego Lainez y Germán Berterame aceptan los abucheos de la afición en Torreón

    Diego Lainez y Germán Berterame aceptan los abucheos de la afición en Torreón

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026México

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: La noche eterna del Baby'O
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX