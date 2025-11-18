Alamodome, último partido de Javier Hernández con la Selección Mexicana
Luego de seis años, la Selección Mexicana regresa a uno de los escenarios que le ha dejado uno de sus peores recuerdos.
Para el encuentro de preparación rumbo al Mundial de 2026 ante Paraguay, combinado que ya cuenta con su boleto a esta justa, la Selección Mexicana regresa al Estadio Alamodome, de San Antonio, Texas, tras seis años de no hacerlo.
Este reencuentro con este inmueble, casa de los UTSA Roadrunners de futbol americano, no será muy grato, ya que la última vez que se pararon en este escenario se llevaron una apabullada goleada propinada por una de sus bestias negras, la selección de Argentina, quien los goleó 4-0.
Además de ese mal momento, a él se une uno más que tiene que ver con el máximo goleador del cuadro Tricolor, Javier 'Chicharito' Hernández, ya que en este trágico encuentro tuvo su último llamado al cuadro nacional.
Ese 10 de septiembre de 2019, en el Alamodome, el Chicharito tuvo que ver el triplete de Lautaro Martínez y uno más de Leandro Paredes desde la banca, ya que nunca fue llamado por Gerardo Martino, entonces técnico de la Selección Mexicana, para saltar a la cancha e intentar descontar en el marcador.
Una tarde triste para el cuadro Tricolor y, sin saberlo, también para Javier Hernández, ya que sin imaginarlo, esa sería la última ocasión que estaría en las filas de su equipo nacional, esa noche se quitaría la casaca Tricolor para nunca más ponérsela.
Con este recuerdo, la Selección Mexicana se enfrentará a Paraguay en encuentro amistoso, previo al Sorteo de la Copa del Mundo de 2026, en el Alomodome, mismo que será su último partido del 2025, año del que espera despedirse con una alegría para la afición mexicana.