Video El Alamodome, un triste recuerdo para el Tri y el Chicharito

Este reencuentro con este inmueble, casa de los UTSA Roadrunners de futbol americano, no será muy grato, ya que la última vez que se pararon en este escenario se llevaron una apabullada goleada propinada por una de sus bestias negras, la selección de Argentina, quien los goleó 4-0.

Además de ese mal momento, a él se une uno más que tiene que ver con el máximo goleador del cuadro Tricolor, Javier 'Chicharito' Hernández, ya que en este trágico encuentro tuvo su último llamado al cuadro nacional.

Ese 10 de septiembre de 2019, en el Alamodome, el Chicharito tuvo que ver el triplete de Lautaro Martínez y uno más de Leandro Paredes desde la banca, ya que nunca fue llamado por Gerardo Martino, entonces técnico de la Selección Mexicana, para saltar a la cancha e intentar descontar en el marcador.

Una tarde triste para el cuadro Tricolor y, sin saberlo, también para Javier Hernández, ya que sin imaginarlo, esa sería la última ocasión que estaría en las filas de su equipo nacional, esa noche se quitaría la casaca Tricolor para nunca más ponérsela.