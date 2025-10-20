    Toronto Blue Jays

    Serie Mundial 2025: Shohei Ohtani y Los Angeles Dodgers ante Toronto Bue Jays

    El Clásico de Otoño arrancará el próximo viernes 24 de octubre en el Rogers Centre.

    Por:
    Antonio Quiroga.

    La Serie Mundial 2025 se definió tras la culminación de las Series de Campeonato de las Grandes Ligas y el pase de Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays.

    Los Dodgers buscarán repetir con el título de MLB tras vencer el año pasado a New York Yankees y lo intentarán en lo que será una Serie Mundial Inédita.

    La novena angelina vivirá su Serie Mundial número 23 de la historia, para conseguir su novena corona. Blue Jays jugará su tercer Clásico de Otoño, en los dos anteriores siempre fue campeón.

    SERIE MUNDIAL 2025: CALENDARIO DE PARTIDOS


    La localía beneficiará a Toronto Blue Jays por terminar la temporada regular con mejor marca que Los Angeles Dodgers, 94-68 por 93-69 de los californianos.

    México tendrá presencia en el Clásico de Otoño gracias a Alejandro Kirk, catcher de Toronto, que igual está nominado al Guante de Oro esta campaña.

    De esta forma se jugará la Serie Mundial 2025:

    • Juego 1 en Toronto

    Viernes 24 de octubre, 6:00 pm CT México/8:00 pm ET Estados Unidos por Univision. Dodgers vs. Blue Jays

    • Juego 2 en Toronto

    Sábado 25 de octubre, 6:00 pm CT México/8:00 pm ET Estados Unidos. Dodgers vs. Blue Jays

    • Juego 3 en Los Angeles

    Lunes 27 de octubre, 6:00 pm CT México/8:00 pm ET Estados Unidos. Blue Jays vs. Dodgers

    • Juego 4 en Los Angeles

    Martes 28 de octubre, 6:00 pm CT México/8:00 pm ET Estados Unidos. Blue Jays vs. Dodgers

    • Juego 5 en Los Angeles*

    Miércoles 29 de octubre, 6:00 pm CT México/8:00 pm ET Estados Unidos. Blue Jays vs. Dodgers

    • Juego 6 en Toronto*

    Viernes 31 de octubre, 6:00 pm CT México/8:00 pm ET Estados Unidos. Dodgers vs. Blue Jays

    • Juego 7 en Toronto*

    Sábado 1 de noviembre, 6:00 pm CT México/8:00 pm ET Estados Unidos. Dodgers vs. Blue Jays

    *en caso de ser necesario

    Yankees la franquicia de MLB con más títulos de Serie Mundial con 27, aunque la última vez que ganó fue en 2009. Dodgers tiene 7, la anterior en el 2020.

