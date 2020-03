Leyendas vs. Presente: Babe Ruth y Mike Trout

A pesar de lo complejo que resulta, y para muchos inviable o incompatible, Babe Ruth y Mike Trout representan lo mejor de sus respectivas épocas en el beisbol de las Grandes Ligas y aunque las comparaciones en el deporte no solo resultan odiosas sino repletas de complejidad, trataremos de hacer un 'face to face' con ambos toleteros.

Una de las complicaciones de comparar radica en que las épocas son distintas, las reglas bajo las que se jugaba en una era no son las mismas de la actualidad y porque siempre sobran argumentos para cargarse de uno u otro lado.

Nacido en una familia pobre de Baltimore, de descendientes alemanes. Se inclinó por el beisbol como su deporte predilecto y en 1914 firmó un pacto de ligas menores con los Baltimore Orioles . Pero su estadía ahí sería breve, pues ese mismo año se enroló con los Boston Red Sox , equipo en el que (en una historia que ya todos conocemos) permaneció hasta 2019 cuando fue vendido a los New York Yankees.

Muchos podrán referirse a que Mike Trout no ha ganado una sola Serie Mundial, y a que incluso solo ha disputado en su carrera de nueve temporadas en Las Mayores tres partidos de Postemporada. Desde su debut en la Gran Carpa, en 2011 cuando tenía 19 años, a la fecha, el estelar outfielder de los LA Angels puede producir señales mezcladas sobre su trayectoria pero una cosa está clara: es uno de los más dignos representantes de la era actual del beisbol.

Para los pitchers que se enfrentan a Trout saben que es un garrafal error tener entre su mezcla de lanzamientos la curva, uno de los pitcheos que mejor batea el estelar pelotero de los Angels. Saber sus tendencias, fortalezas y debilidades no solo es obligado, es cuestión de supervivencia en el actual panorama de las Grandes Ligas. Eso no quiere decir que Trout no sepa 'de qué pie cojea' su rival en el montículo antes de recibir sus envíos.