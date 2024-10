"Queda inmortalizado el número 34 cuando lo retiran el año pasado el 8 de agosto. ¿Sabes qué F ernando Valenzuela no escogió ese número? Cuando él entra al vestidor de Los Dodgers, le dicen 'nada más queda ese número'. 'Pues ese me pongo', dijo. No lo escogió y fíjate como inmortalizó el 34", aseguró.