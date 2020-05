Juan Gabriel Castro sueña con la medalla de oro olímpica en beisbol

"Pero todo esto tiene una razón que no podemos controlar y de nuestra parte lo único que les puedo decir es que nos vamos a seguir preparando, vamos a seguir analizando esta selección para hacer un buen papel, porque yo sé que México ha tenido oportundades de hacer mejor participacion en eventos y cuando eso pasa y las cosas no nos salen al 100% yo también me enciendo, y quiero que sigamos mejorando, así que de mi parte vamos a hacer una preapración lo mejor posible como lo hicimos ahora en el Premier 12 y para los JJOO no será la excepción", agregó el sinaloense.

"Él era un jugador que teníamos contemplado en la preselección para el premier 12, inclusive él era uno de lo jugadores que iba a estar casi seguro, pero no obtuvimos el permiso de los Rockies de Colorado y esa es la razón por la que él no participó con nosotros en el torneo", manfiestó.

Los reglamentos de la World Baseball and Softball Confederation (WBSC) que es el organismo que rige el beisbol a nivel mundial, no permiten, por ahora, que los jugadores que estén dentro de los rosters de los equipos en las Ligas Mayores puedan participar en el torneo olímpico, pero es sabido que los peloteros de la Gran Carpa quieren representar a su país en un evento de esa talla, y eso abriría una puerta a los ligamayoristas mexicanos.

"Hasta este momento el reglamento no permite jugadores que estén en el roster de 26, no sé si eso va a cambiar, ya ves que hay jugadores de Grandes Ligas que están diciendo que también deberían tomarlos a ellos en cuenta, y si ese fuera el caso, entonces todos ellos (los mexicanos ligamayoristas) entrarían en la preselección pero vamos a esperar cuáles son los reglamentos que los Juegos Olímpicos nos van a poner para el beisbol", aclaró.

"Esa es mi proxima meta, la verdad me encanta manejar, es algo que me apasiona, he tenido experiencia en la Liga del Pacífico, con las selecciones de México también y he tenido la fortuna estos años de estar en MLB, con los Dodgers, al lado de Dave Roberts, y ahora con los Philiies con Joe Girardi, lo único que estoy haciendo es seguir aprendiendo porque la verdad sí quisiera manejar en las Grandes Ligas, no sé si seré el primero, pero yo creo que sí lo voy a lograr, es mi meta y lo mas importante para mí es, y ojalá, que le abriría las puertas a mis paisannos mexicanos de que sí podemos estar en MLB también como managers", concluyó.