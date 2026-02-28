    mas deportes

    Rommel Pacheco anuncia que sí habrá Mundial de Clavados en Jalisco

    El titular de la Conade afirma que se levantó la cancelación y están en gestiones para las nuevas fechas del evento a realizarse en Jalisco.

    Por:Erick Morales Baca
    Video Rommel Pacheco anuncia que sí habrá Mundial de Clavados en el estado de Jalisco

    Buenas noticias para México y, en especial, para el estado de Jalisco, ya que luego de l os hechos violentos suscitados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', las cosas parecen volver a la normalidad poco a poco.

    Después de que suspendieran diversos eventos deportivos en el estado, estos parecen ya tener nuevas fechas de reprogramación, como fue el caso del Clásico de la Liga MX Femenil, sin embargo, había uno que aúin estaba en duda y de gran importancia para la entidad, el Mundial de Clavados 2026.

    Aunque la misma Federación de Natación Internacional, también conocida como World Aquatics, anunció la cancelación del evento en su segunda parada, mismo que se disputaría en Jalisco, México, a inicios de marzo próximo, ahora todo parece tener solución.

    A decir del director de la CONADE, Rommel Pacheco, el Mundial de Clavados "deja de estar cancelado y entra en etapa de reprogramación; se confirmará la nueva fecha próximamente", mencionó en su red social X.

    En el mismo comunicado, el directivo agradeció las gestiones hechas por World Aquatics, la misma Conade, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el CODE Jalisco y el Comité Olímpico Mexicano para lograr que el evento se llevara a cabo.

    "Reconocemos el respaldo y la coordinación con World Aquatics, @conadeoficial, la @SRE_mx, el CODE Jalisco y el @COM_Mexico. Seguiremos con el compromiso de apoyar al deporte".

