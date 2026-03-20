    Artes Marciales Mixtas

    El mundo de las artes marciales está de luto: falleció Chuck Norris

    El también actor perdió la vida a los 86 años de edad tras ser hospitalizado de emergencia.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Ídolo | Octagón nos cuenta que su inspiración fue Chuck Norris

    La industria del entretenimiento y las artes marciales está de luto tras confirmarse la muerte del legendario actor y peleador Chuck Norris, quien falleció a los 86 años, dejando un legado que marcó a generaciones dentro y fuera de la pantalla.

    De acuerdo con los primeros reportes, el deceso ocurrió el pasado 19 de marzo, mientras el actor se encontraba acompañado de su familia. A través de un comunicado, sus seres queridos pidieron respeto y privacidad en este momento, destacando que Norris partió en paz.

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    Aunque la noticia generó una rápida reacción a nivel mundial, hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial la causa de su muerte, aunque diversos medios señalan que se trató de una emergencia médica repentina tras haber sido hospitalizado en Hawái.

    Carlos Ray Norris, su nombre real, nació el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, Estados Unidos. Su camino hacia la fama comenzó en las artes marciales, disciplina en la que alcanzó un alto nivel competitivo, convirtiéndose en campeón mundial de karate. Su habilidad lo llevó a incursionar en el cine durante la década de los setenta, donde rápidamente se consolidó como una de las principales figuras del cine de acción.

    A lo largo de su carrera participó en múltiples producciones que lo convirtieron en un ícono del género, destacando títulos como The Delta Force, así como su popular papel en la serie de televisión Walker, Texas Ranger, la cual se mantuvo al aire durante casi una década y lo posicionó como uno de los rostros más reconocidos de la televisión estadounidense.

    Más allá de su faceta como actor, No rris también fue un referente global en las artes marciales, disciplina que ayudó a popularizar en Occidente. Su estilo, disciplina y filosofía influyeron en miles de practicantes alrededor del mundo, consolidándolo como una figura respetada dentro de este ámbito.

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