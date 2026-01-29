Matan a peleador de Artes Marciales Mixtas en la Ciudad de México
Grupo delictivo está ligado al crimen ocurrido en la Alcaldía Azcapotzalco.
Christian David López, peleador de Artes Marciales Mixtas (MMA), fue asesinado en la Ciudad de México en un crimen ligado a un grupo delictivo.
El periodista Antonio Nieto reportó que el asesinato respondió posiblemente a que López se negó a pagar extorsión ya que, además de peleador de MMA, también era comerciante y se dedicaba a vender productos fitness.
El crimen, ocurrido en la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, fue registrado también con cámaras de seguridad en donde se pudo apreciar a dos sujetos que se hicieron pasar por repartidores de comida en una motocicleta.
La motocicleta alcanzó a López, subido a un vehículo, cuando las detonaciones iniciaron. López intentó huir a pie, pero fue alcanzado por los balazos.
Christian David López tuvo un fugaz paso por Combate Américas, aunque ahora se dedicaba principalmente a su labor como comerciante. Descanse en paz.