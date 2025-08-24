En muchas ocasiones se ha dicho que la Lucha Libre es solo show y que todo está planeado de tal forma que sea un espectáculo para el público y que entre luchadores se cuidan para no lastimarse, pero hay veces que se sale de control.

Este fue el caso de una función en la lucha libre en Estados Unidos, donde un luchador profesional recibió una golpiza por parte de un luchador de MMA en algo que no se tenía pensado hacer durante el evento.

En el video que circula en redes sociales se ve al luchador Syko Stu y a Raja Jackson en las afueras del recinto, en la plática hay un momento que se calientan lo ánimos y Jackson recibe un golpe en la cabeza con una lata o botella con líquido.

El clip retoma con la función de lucha en la que Syko Stu está arriba del ring, en un momento Raja Jackson sube al encordado, carga al luchador que cae inconsciente y lo comienza a golpear con furia con ambos puños.

El luchador de artes marciales mixtas sale del recinto, los mismos luchadores lo siguen para hablar con él, pero este siguió enojado e insultando a todos, su acompañante los subió al carro y se lo llevó del lugar.

Quinton ‘Rampage’ Jackson emitió un comunicado al respecto

El padre de Raja Jackson, exluchador de la UFC habló al respecto en un comunicado en sus redes sociales en el que indicó que Stewart Smith (Syko Stu) se encuentra despierto y estable, también condenó lo hecho por su hijo en un “trabajo que salió mal”.

“Quiero aclarar la información errónea sobre mi hijo Raja. Me han confirmado que el luchador (Stewart Smith, también conocido como Syko Stu) está despierto y estable. Raja recibió un golpe inesperado en la cabeza momentos antes del combate de Smith. Le dijeron que podría vengarse en el ring; pensé que era parte del espectáculo. Fue una decisión equivocada y un trabajo que salió mal. Raja es un luchador de MMA, no un luchador profesional, y no tenía nada que ver con un evento como este".

" ¡No apruebo en absoluto las acciones de mi hijo! Sufrió una conmoción cerebral durante un entrenamiento hace solo unos días y no tenía nada que ver con contacto físico. Como padre, estoy profundamente preocupado por su salud y el bienestar del Sr. Smith. Dicho esto, estoy muy molesto por lo que haya sucedido, pero mi principal preocupación ahora es que el Sr. Smith se recupere pronto. Pido disculpas en su nombre y en nombre de KICK por la situación”.