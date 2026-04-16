Más Deportes Arman Tsarukyan es retirado de un vuelo comercial tras incidente Tsarukyan vuelve a verse inmiscuido en otra polémica, luego de ser retirado de un avión junto a sus compañeros; el incidente ya es viral.



Por: José Moreno Síguenos en Google

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El peleador de la UFC, Arman Tsarukyan, volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez fuera del octágono, luego de ser retirado de un avión mientras se trasladaba de Los Ángeles a Filadelfia.

De acuerdo con reportes en Estados Unidos, el hecho se registró durante el despegue de un vuelo comercial, cuando el deportista y parte de su equipo fueron acompañados fuera de la aeronave por personal de seguridad.

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¿Cuál habría sido el motivo del conflicto de Arman Tsarukyan?

Según la información que ha trascendido, la situación se originó porque uno de sus acompañantes utilizaba su teléfono móvil durante el despegue, mientras otro mantenía la mesa abatible abierta, lo que provocó la intervención de la tripulación.

A pesar de esta versión, el incidente ha generado dudas entre aficionados y analistas, ya que se trata de conductas habituales en muchos vuelos. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles oficiales ni si existió algún otro altercado previo.

Una nueva polémica para Tsarukyan

El momento se volvió viral rápidamente en redes sociales, luego de que circularan videos en los que se observa a Tsarukyan descendiendo del avión junto a su equipo, ante la sorpresa del resto de los pasajeros.

Este episodio se suma a otras controversias recientes en la trayectoria del contendiente de peso ligero, quien en distintas ocasiones ha sido cuestionado por su comportamiento fuera de la jaula, incluso por figuras relacionadas con la UFC.